© Journal de Conakry

Ousmane Gaoual Diallo réinstallé comme ministre et porte-parole du Gouvernement

Guinéenews
Jeunesse et Sports : Cellou Baldé élargit son champ d’action et promet l’équité

Guinéenews
Affaires religieuses : Karamo Diawara reconduit et affiche ses ambitions pour la paix

Guinéenews
Mamadi Doumbouya reconduit ses hommes de confiance à la Présidence

Mosaique Guinée
Guinée news
Me Paul Yomba Kourouma salue une “qualité rare” chez Mamadi Doumbouya

5 février 2026 Publié à 10h49

Avocat chevronné et figure respectée du barreau guinéen, Me Paul Yomba Kourouma a livré un témoignage élogieux sur le président Mamadi Doumbouya, mettant en avant une qualité qu’il juge exceptionnelle chez le chef de l’État.   Réputé pour son éloquence au prétoire et son long parcours professionnel, Me Paul Yomba…

Guinéenews
Politique

Jeunesse et Sports : Cellou Baldé élargit son champ d’action et promet l’équité

6 février 2026 Publié à 11h10

Reconduit au gouvernement avec un portefeuille désormais élargi, Cellou Baldé a officiellement pris les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports lors d’une…

Guinéenews
Politique

Affaires religieuses : Karamo Diawara reconduit et affiche ses ambitions pour la paix

6 février 2026 Publié à 10h47

Reconduit au poste de ministre secrétaire général des Affaires religieuses dans le premier gouvernement de la Cinquième République, Elhadj Karamo Diawara a été officiellement installé…

Mosaique Guinée
Politique

Mamadi Doumbouya reconduit ses hommes de confiance à la Présidence

5 février 2026 Publié à 10h56

Dans la continuité de la reconduction de plusieurs membres du gouvernement sortant, le président Mamadi Doumbouya a choisi de maintenir ses plus proches collaborateurs aux…

Guinée news
Actualité

Me Paul Yomba Kourouma salue une “qualité rare” chez Mamadi Doumbouya

5 février 2026 Publié à 10h49

Avocat chevronné et figure respectée du barreau guinéen, Me Paul Yomba Kourouma a livré un témoignage élogieux sur le président Mamadi Doumbouya, mettant en avant…

AIP
Politique

Accusations de Niamey : Abidjan sort du silence et réclame des preuves

5 février 2026 Publié à 09h47

Accusée par les autorités nigériennes d’une implication présumée dans l’attaque de l’aéroport de Niamey, la Côte d’Ivoire a réagi avec fermeté. Abidjan rejette des allégations…

guinée news
Politique

Présidence : Bernard Goumou rappelé au premier cercle

4 février 2026 Publié à 09h33

Longtemps resté dans l’ombre du pouvoir après son départ de la Primature, Bernard Goumou fait officiellement son retour au sommet de l’État. L’ancien chef du…

L'OBSERVATEUR
Politique

Justice guinéenne : Alphonse Charles Wright de retour aux commandes

4 février 2026 Publié à 09h11

Deux ans après son départ remarqué du gouvernement, Alphonse Charles Wright effectue un retour stratégique dans l’appareil judiciaire. Le président Mamadi Doumbouya l’a nommé à…

Présidence de Guinée
Politique

Guinée : l’appel de Bah Oury qui soulage l’UFDG

4 février 2026 Publié à 08h56

En appelant les soutiens du président Mamadi Doumbouya à rejoindre une plateforme unique, le Premier ministre Bah Oury provoque un effet politique inattendu. La recomposition…

Guinée news
Société

Incendie à l’Agence de la navigation aérienne : un signal d’alarme sur l’état des infrastructures

3 février 2026 Publié à 13h26

Un incendie survenu lundi matin dans un bâtiment stratégique de l’Agence de la navigation aérienne relance le débat sur la sécurité des infrastructures et les…

Medias Guinée
Politique

Guinée : Mamadi Doumbouya nomme une partie de son nouveau gouvernement

3 février 2026 Publié à 09h40

Le président Mamadi Doumbouya a procedé, ce 2 février 2026, à la nomination partielle des membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre.   Le…



POLITIQUE

Guinéenews
6 février 2026 Publié à 14h25

Ousmane Gaoual Diallo a été officiellement installé ce jeudi 5 février 2026 comme ministre…

Guinéenews
6 février 2026 Publié à 11h10

Reconduit au gouvernement avec un portefeuille désormais élargi, Cellou Baldé a officiellement pris les…

Guinéenews
6 février 2026 Publié à 10h47

Reconduit au poste de ministre secrétaire général des Affaires religieuses dans le premier gouvernement…

Mosaique Guinée
5 février 2026 Publié à 10h56

Dans la continuité de la reconduction de plusieurs membres du gouvernement sortant, le président…



ECO-BUSINESS

le ministère du Budget passe à la loupe la mobilisation des ressources
21 novembre 2025 Publié à 12h01

Conakry – Jeudi, une salle d'audition de la Primature accueillait un exercice aussi…

Simandou s’éveille : la Guinée entre dans l’ère du fer
11 novembre 2025 Publié à 12h58

CONAKRY. – Ils étaient venus en habits de lumière, sourires aux lèvres et discours…

Mission 300 : la Guinée et 16 autres pays africains s’engagent pour l’électricité universelle
29 septembre 2025 Publié à 16h53

WASHINGTON – Dix-sept pays africains, dont la Guinée, se sont engagés à élargir…

La Guinée décroche un « B+ » de S&P, une consécration financière et un tremplin pour Simandou
19 septembre 2025 Publié à 10h32

C’est une forme de consécration pour un pays en reconstruction. Vendredi 19 septembre,…



SPORT

GUINÉENEWS
FGF : Les nouveaux membres du Comité Exécutif s’engagent pour transformer le football guinéen
28 janvier 2026 Publié à 11h37

Le Comité Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football (FGF) a tenu sa réunion…

GuinéeMatin
Futsal : la Guinée affrontera l’Algérie pour une place à la CAN Maroc 2026
8 janvier 2026 Publié à 16h06

La route vers la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal 2026 se précise enfin.…

Coupe d’Afrique des nations 2025 : 1xBet reste partenaire clé
3 décembre 2025 Publié à 17h12

La société internationale de paris sportifs 1xBet est partenaire officiel de la Confédération africaine…

CAN 2025 : le rêve brisé de la Guinée
25 novembre 2025 Publié à 16h36

LAUSANNE – C'est un coup de massue qui met fin à des mois d'espoir et…



INTERNATIONAL

APA
Maréchal Déby attendu à Paris pour redéfinir les relations Tchad-France
28 janvier 2026 Publié à 12h36

Deux mois après la fin de l’accord de défense, le président tchadien Maréchal…

Guinée-Bissau : le général Horta N’Tam prend le pouvoir après le coup d’État
27 novembre 2025 Publié à 14h40

BISSAU – Le voile se lève sur le véritable chef du putsch en…

Guinée-Bissau : les Militaires renversent la table électorale
26 novembre 2025 Publié à 17h31

BISSAU - La Guinée-Bissau vient de replonger dans son cycle infernal d'instabilité politique.…

Guinée-Bissau : le Président Embalo annonce son arrestation après des tirs au palais
26 novembre 2025 Publié à 15h11

BISSAU – La Guinée-Bissau, habituée aux soubresauts politiques, replonge dans l'incertitude. Ce mercredi 26…



SOCIETE

Guinée news
Incendie à l’Agence de la navigation aérienne : un signal d’alarme sur l’état des infrastructures

narcisse ouedraogo
3 février 2026

Un incendie survenu lundi matin dans un bâtiment stratégique de l’Agence de la navigation aérienne relance le débat sur la sécurité des infrastructures et les conditions de travail des agents.   Un incendie à l’Agence de la navigation aérienne s’est produit aux environs de 10 heures, dans la matinée de ce lundi 2 février 2026, au sein d’un bâtiment technique, précisément dans la salle d’observation chargée de fournir aux pilotes…
MOSAIQUE GUINÉE
Kankan : un violent incendie ravage un garage automobile à Missiran
2 février 2026 Publié à 17h15

Un important incendie a détruit plusieurs véhicules et installations dans un garage automobile…

image d'illustration
Déguerpissements en Guinée : Mamadi Doumbouya justifie une décision jugée sensible
30 janvier 2026 Publié à 12h13

Face aux critiques suscitées par les opérations de déguerpissement, le président de la…

GUINÉENEWS
N’zérekoré : collision mortelle entre moto et camion fait plusieurs victimes
28 janvier 2026 Publié à 11h58

Un accident de la circulation survenu ce mardi 27 janvier à Nyampara, près…

Mediaguinée.com
Déguerpissements à Conakry : quand l’aménagement urbain oublie la sauvegarde sociale
27 janvier 2026 Publié à 10h35

Au lendemain de la prestation de serment du nouveau Président de la République,…



CULTURE

Journal de Conakry
AFRIMA Awards : Manamba Kanté meilleure artiste African Pop 2026

cynthiche PANDI
12 janvier 2026

La Guinée brille sur la scène musicale africaine grâce à Manamba Kanté, sacrée Meilleure Artiste Africaine en African Pop lors de la 9ᵉ édition des AFRIMA Awards, le 11 janvier à Lagos, au Nigeria. Cette distinction internationale consacre le talent et le travail acharné d’une artiste qui s’impose comme une figure incontournable de la musique africaine moderne. Avec sa voix singulière, son énergie scénique débordante et son engagement artistique constant,…
Le Groupe Empire présente la seconde édition du Festival International des Arts du Bénin
9 avril 2024 Publié à 16h38

Après une première édition couronnée de succès, Cotonou accueillera du 23 au 28…

La cité historique de Ouidah accueille les Vodun Days, les 9 et 10 janvier 2024
24 novembre 2023 Publié à 12h44

La Fête du Vodun, qui est célébrée chaque 10 janvier au Bénin, se…

Guinée: Falcon Communication organise un concert pour l’unité nationale
28 janvier 2022 Publié à 15h10

Un concert géant dédié à la paix et l'unité nationale  sera organisé le…

Guinée : le ministre de la culture invite les responsables d’établissements hôteliers à se mettre en règle
15 décembre 2021 Publié à 11h09

Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat à dans un…

SANTE

L'actualité Sanitaire

Boké : le Consortium SMB-Winning équipe 20 centres de santé
16 octobre 2025 Publié à 15h52

Le groupe minier a procédé à la remise officielle d’un important lot de…

Sonfonia inaugure le centre de santé Lauriane Doumbouya, le plus moderne de la commune
8 août 2025 Publié à 16h59

Ce vendredi 8 août 2025, le ministre de la Santé, Oumar Diouhé Bah,…

Santé publique : Vague de nominations stratégiques au sommet du ministère en Guinée
24 juillet 2025 Publié à 12h38

Ce mercredi 23 juillet 2025, le Président de la République de Guinée a…

2 000 nouveaux agents intégrés avec un appel fort à l’éthique professionnelle
8 juillet 2025 Publié à 16h14

L’amphithéâtre CAMES de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry a été le théâtre…



OPINIONS

Opinions publiques

Le Président Alpha Condé et les cadres : l’exigence de résultats face à la tentation de la victimisation (Par Tibou Kamara)
27 juillet 2021 Publié à 14h38

Chaque jour, on se rend compte combien il est difficile de faire passer…

Alpha, as-tu du coeur ? (Par Tierno Monénembo)
26 juillet 2021 Publié à 12h24

Elle hante encore nos souvenirs de collège, la fameuse tirade de Corneille : « Rodrigue,…

La leçon de morale de Sékou Koundouno aux magistrats guinéens
23 juillet 2021 Publié à 12h11

Les Guinéens qui suivent l’actualité judiciaire ont appris, il y a quelques jours,…

Don Alpha ou l’aveu d’un échec !
21 juillet 2021 Publié à 14h55

En 2010, lors de sa prestation de serment, Alpha Condé qui prenait en…

Ousmane Gaoual Diallo réinstallé comme ministre et porte-parole du Gouvernement

Santé

Boké : le Consortium SMB-Winning équipe 20 centres de santé

16 octobre 2025 Publié à 15h52

Le groupe minier a procédé à la remise officielle d’un important lot de…

Guinéenews
Guinéenews
Mosaique Guinée
AFRIMA Awards : Manamba Kanté meilleure artiste African Pop 2026

La Guinée brille sur la scène musicale africaine grâce à Manamba Kanté, sacrée…

