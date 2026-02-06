© Journal de Conakry

Toute l’info en continu
Ousmane Gaoual Diallo réinstallé comme ministre et porte-parole du Gouvernement
Jeunesse et Sports : Cellou Baldé élargit son champ d’action et promet l’équité
Affaires religieuses : Karamo Diawara reconduit et affiche ses ambitions pour la paix
Avocat chevronné et figure respectée du barreau guinéen, Me Paul Yomba Kourouma a livré un témoignage élogieux sur le président Mamadi Doumbouya, mettant en avant une qualité qu’il juge exceptionnelle chez le chef de l’État. Réputé pour son éloquence au prétoire et son long parcours professionnel, Me Paul Yomba…
Reconduit au poste de ministre secrétaire général des Affaires religieuses dans le premier gouvernement de la Cinquième République, Elhadj Karamo Diawara a été officiellement installé…
Ousmane Gaoual Diallo a été officiellement installé ce jeudi 5 février 2026 comme ministre…
Reconduit au gouvernement avec un portefeuille désormais élargi, Cellou Baldé a officiellement pris les…
Reconduit au poste de ministre secrétaire général des Affaires religieuses dans le premier gouvernement…
Dans la continuité de la reconduction de plusieurs membres du gouvernement sortant, le président…
Le Comité Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football (FGF) a tenu sa réunion…
La route vers la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal 2026 se précise enfin.…
La société internationale de paris sportifs 1xBet est partenaire officiel de la Confédération africaine…
LAUSANNE – C'est un coup de massue qui met fin à des mois d'espoir et…
Deux mois après la fin de l’accord de défense, le président tchadien Maréchal…
BISSAU - La Guinée-Bissau vient de replonger dans son cycle infernal d'instabilité politique.…
BISSAU – La Guinée-Bissau, habituée aux soubresauts politiques, replonge dans l'incertitude. Ce mercredi 26…
Un incendie survenu lundi matin dans un bâtiment stratégique de l’Agence de la navigation aérienne relance le débat sur la sécurité des infrastructures et les conditions de travail des agents. Un incendie à l’Agence de la navigation aérienne s’est produit aux environs de 10 heures, dans la matinée de ce lundi 2 février 2026, au sein d’un bâtiment technique, précisément dans la salle d’observation chargée de fournir aux pilotes…
La Guinée brille sur la scène musicale africaine grâce à Manamba Kanté, sacrée Meilleure Artiste Africaine en African Pop lors de la 9ᵉ édition des AFRIMA Awards, le 11 janvier à Lagos, au Nigeria. Cette distinction internationale consacre le talent et le travail acharné d’une artiste qui s’impose comme une figure incontournable de la musique africaine moderne. Avec sa voix singulière, son énergie scénique débordante et son engagement artistique constant,…
Après une première édition couronnée de succès, Cotonou accueillera du 23 au 28…
Un concert géant dédié à la paix et l'unité nationale sera organisé le…
Chaque jour, on se rend compte combien il est difficile de faire passer…
Elle hante encore nos souvenirs de collège, la fameuse tirade de Corneille : « Rodrigue,…
Les Guinéens qui suivent l’actualité judiciaire ont appris, il y a quelques jours,…
En 2010, lors de sa prestation de serment, Alpha Condé qui prenait en…