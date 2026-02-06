© Journal de Conakry

Un incendie survenu lundi matin dans un bâtiment stratégique de l’Agence de la navigation aérienne relance le débat sur la sécurité des infrastructures et les conditions de travail des agents. Un incendie à l’Agence de la navigation aérienne s’est produit aux environs de 10 heures, dans la matinée de ce lundi 2 février 2026, au sein d’un bâtiment technique, précisément dans la salle d’observation chargée de fournir aux pilotes…