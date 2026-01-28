Deux mois après la fin de l’accord de défense, le président tchadien Maréchal Déby Itno est à Paris pour renforcer la coopération bilatérale avec la France.

Le président tchadien, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est à Paris ce mardi 28 janvier 2026 pour une visite officielle, à l’invitation du président français Emmanuel Macron. Cette rencontre intervient deux mois après la résiliation par N’Djamena de l’accord de défense signé avec la France en 2019.

Selon la présidence tchadienne, la visite a pour objectif de consolider les liens bilatéraux et de revisiter la coopération entre les deux pays, dans un esprit de dialogue et de respect mutuel. Au programme, un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d’État pour discuter de questions d’intérêt commun sur les plans bilatéral, régional et international.

À son départ de N’Djamena, le président Déby Itno a été salué par le Premier ministre, l’ambassadeur Allah-Maye Halina, le général Yangmargue Beh Félix, chef d’État-Major général des armées, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et responsables de la présidence.

Cette visite intervient plus d’un an après l’annonce par le Tchad de la résiliation de l’accord de coopération en matière de défense avec Paris, une décision présentée à l’époque comme un « tournant historique » par le gouvernement tchadien, visant à renforcer sa souveraineté et à redéfinir ses partenariats stratégiques.

Il s’agit du deuxième déplacement officiel du Maréchal Déby en France depuis son investiture en mai 2024, après sa participation au Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en octobre 2024. Le Tchad demeure un partenaire clé de la France dans le Sahel, notamment dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme.