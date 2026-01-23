À peine investi, le Général Mamadi Doumbouya imprime sa marque. Pour sa première réunion gouvernementale, le Chef de l’État guinéen a choisi de conjuguer action politique et affirmation culturelle, dans un Conseil des ministres hautement symbolique.

Le Président de la République de Guinée, Chef de l’État et Commandant en chef suprême des Forces armées, le Général Mamadi Doumbouya, a présidé, ce jeudi 22 janvier 2026, la première session du Conseil des ministres depuis son investiture, intervenue le 17 janvier dernier. Ce Conseil ministres Guinée marque le véritable démarrage de la nouvelle dynamique gouvernementale.

La réunion s’est tenue au Palais Mohammed V, dans un cadre empreint de symboles forts. L’ensemble des membres du Gouvernement est apparu vêtu du textile traditionnel « Forêt sacrée », originaire de la région forestière, traduisant une volonté affirmée de promotion de l’identité culturelle guinéenne au sommet de l’État lors de ce Conseil ministres Guinée.

À travers ce choix vestimentaire, le Chef de l’État a voulu donner une orientation claire à l’action publique, en plaçant la valorisation des savoir-faire locaux et le respect des traditions au cœur de la gouvernance. Cette démarche vise également à renforcer l’unité nationale dans un pays marqué par une grande diversité culturelle.

Au-delà des sujets inscrits à l’ordre du jour, cette première session du Conseil ministres Guinée aura surtout servi de cadre à un message politique fort : faire de la culture un pilier de l’identité nationale et un facteur de cohésion autour des institutions républicaines.

Source : Présidence de Guinée