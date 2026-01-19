Poursuivis pour leur implication présumée dans les massacres du stade de Conakry en 2009, trois militaires devront patienter encore quelques jours. Le tribunal criminel de Dixinn a renvoyé l’affaire au 26 janvier, après de longs débats juridiques.

Les colonels Jean-Louis Kpoghomou et Georges Olemou, ainsi que l’adjudant-chef Thomas Touaro, devront encore attendre avant d’être définitivement situés sur leur sort. Poursuivis pour leur implication présumée dans les événements du stade de Conakry en septembre 2009, les trois militaires restent dans l’expectative quant à la confirmation ou non de leur comparution devant le tribunal criminel de Dixinn. Fermement ancrés dans leur position, leurs conseils estiment que l’ordonnance de renvoi ayant permis l’ouverture de cette procédure ne tient pas face aux exigences du droit. Dès l’entame de l’audience, ce lundi, la défense a déposé des conclusions écrites soulevant une exception de nullité portant sur la saisine du tribunal.

Face à ces arguments, le ministère public et la partie civile ont opposé une fin de non-recevoir. Selon eux, la procédure engagée respecte scrupuleusement les règles en vigueur et ne présente aucune irrégularité susceptible d’entacher le procès. Au terme de plus de trois heures d’échanges nourris et parfois tendus sur les fondements juridiques avancés par les différentes parties, le président du tribunal, Aboubacar Thiam, a décidé de renvoyer l’affaire à huitaine.

L’audience reprendra ainsi le 26 janvier prochain, afin de permettre au ministère public et à la partie civile d’apporter leurs réponses aux conclusions soulevées par la défense.