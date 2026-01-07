L’équipe Gouvernementale réaffirme son engagement auprès du président Doumbouya

Ce mardi 6 janvier, le palais Mohamed VI a accueilli une cérémonie chargée de symboles. Il s’agissait de la première rencontre officielle entre le président Mamadi Doumbouya, fraîchement élu pour un mandat de sept ans, et l’ensemble des membres du gouvernement dirigé par Bah Oury. L’événement poursuivait un double objectif. D’une part, présenter les vœux traditionnels de Nouvel An. D’autre part, réaffirmer l’unité et la détermination de l’exécutif au service de la nation, à l’ouverture de ce nouveau chapitre politique.

Conduits par le Premier ministre Bah Oury, les ministres et les membres du cabinet présidentiel ont présenté leurs vœux de santé, de prospérité et de réussite au chef de l’État. Toutefois, au-delà des formules de courtoisie, ils ont exprimé un engagement collectif fort. Ils ont promis de « servir la Guinée avec loyauté, responsabilité et dévouement ». Ils ont également affirmé agir dans le respect des valeurs républicaines, panafricaines et patriotiques. Ainsi, ils se sont engagés à accompagner la « refondation de l’État » voulue par le président.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans son discours, Bah Oury a salué « la brillante élection » de Mamadi Doumbouya. Selon lui, cette victoire traduit la « confiance du peuple de Guinée ». Elle consacre aussi un « combat mené avec détermination dans l’intérêt de la nation ». Par ailleurs, il a présenté l’année 2026 comme une année d’« ancrage démocratique, de paix durable et de progrès partagé ». Il a appelé, en conséquence, à une trajectoire exigeante, structurée et résolument orientée vers la refondation de l’État.

Le président appelle à l’écoute, au travail et à l’unité

En réponse, le président Doumbouya a salué l’engagement et la cohésion de l’équipe gouvernementale. Dans le même temps, il a lancé un appel solennel à ses membres. Il les a exhortés à préserver la solidarité gouvernementale. Il leur a aussi demandé de rester à l’écoute des préoccupations des populations. Enfin, il les a appelés à demeurer pleinement mobilisés autour des objectifs de développement du pays. Pour lui, la mission est sans équivoque : répondre efficacement aux attentes légitimes du peuple souverain de Guinée.

Le chef de l’État a également fixé le cap pour les années à venir. Il a annoncé que son mandat, et en particulier l’année 2026, serait placé « sous le sceau du travail, de la rigueur, de l’unité et de l’espoir ». L’objectif est clair : écrire une nouvelle page de l’histoire de la Guinée, exclusivement au service du peuple.

En apparence protocolaire, cette cérémonie a pourtant marqué un moment politique fort. Elle a constitué le premier acte public de cohésion du nouveau quinquennat. Elle a aussi permis de définir les priorités de l’exécutif. Enfin, elle a rappelé que la légitimité acquise par les urnes devra se traduire par des actions concrètes au bénéfice des Guinéens.