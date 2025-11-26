Guinée-Bissau : les Militaires renversent la table électorale

BISSAU – La Guinée-Bissau vient de replonger dans son cycle infernal d’instabilité politique. Ce 26 novembre 2025, l’armée a une nouvelle fois mis un terme brutal à une expérience démocratique, intervenant directement dans le processus électoral pour s’emparer du pouvoir.

Le « Haut commandement militaire pour la restauration de l’ordre », une appellation qui rappelle les heures sombres des régimes militaires, a justifié son putsch par la nécessité de mettre fin aux « troubles » nés des doubles proclamations de victoire électorale. Une argumentation classique qui masque mal la réalité : l’armée bissau-guinéenne reste l’arbitre ultime du jeu politique national.

Une démocratie sacrifiée sur l’autel des ambitions militaires

La suspension du processus électoral, intervenue à la veille de la proclamation des résultats officiels, sonne comme un aveu d’échec pour la communauté internationale qui avait pourtant accompagné l’organisation du scrutin. Les mesures annoncées – fermeture des frontières, contrôle des médias, arrestation des principaux acteurs politiques – dessinent les contours d’une transition militaire dont la durée et les objectifs restent flous.

Le spectre de l’isolement international

Ce nouveau coup de force place la Guinée-Bissau en porte-à-faux avec ses partenaires régionaux. La CEDEAO, qui a fait de la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement une priorité, ne pourra rester sans réaction. Les sanctions économiques et la suspension de l’organisation régionale menacent déjà le pays, dont l’économie fragile ne résisterait pas à un isolement prolongé.

Alors que les rues de Bissau sont redevenues calmes, surveillées par des militaires déterminés, la question n’est plus de savoir qui a gagné l’élection, mais combien de temps durera cette nouvelle parenthèse autoritaire dans l’histoire tourmentée de la Guinée-Bissau.