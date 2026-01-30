EN CE MOMENT


Déguerpissements en Guinée : Mamadi Doumbouya justifie une décision jugée sensible

Face aux critiques suscitées par les opérations de déguerpissement, le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, explique leur nécessité…

Publié par narcisse ouedraogo
le: 30 janvier 2026
image d'illustration
© image d'illustration

Face aux critiques suscitées par les opérations de déguerpissement, le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, explique leur nécessité au nom de la sécurité et de la santé publique.

Face à la recrudescence des opérations de déguerpissement des encombrants physiques le long des principaux axes routiers, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a pris la parole ce vendredi 30 janvier 2026 afin d’apporter des éclaircissements.

Dans un message diffusé sur sa page Facebook officielle, le chef de l’État a tenu à expliquer le bien-fondé de ces opérations, régulièrement dénoncées par certaines populations qui les jugent excessivement rigoureuses.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



« Je m’adresse à vous avec respect et responsabilité », a-t-il indiqué d’entrée.

Selon Mamadi Doumbouya, les actions de libération des routes et des abords des marchés « ne constituent ni une sanction, ni un manque de considération envers votre courage et votre travail quotidien ». Elles s’inscrivent, précise-t-il, dans une logique de sécurité, de santé publique et de protection des populations.

Le président de la transition a rappelé que l’occupation des bords de routes, tant pour le commerce que pour l’habitat, expose chaque jour les citoyens, notamment les femmes et les enfants, à de nombreux risques, parmi lesquels :

les accidents de la circulation ; la pollution ; les maladies respiratoires ; l’insalubrité des denrées alimentaires.

« Aucune nation ne peut prétendre à un développement durable lorsque ses routes se transforment en marchés improvisés et que la vie humaine y est continuellement en danger », a-t-il insisté.

Conscient de la sensibilité de ces mesures, Mamadi Doumbouya reconnaît leur caractère difficile, mais estime qu’elles demeurent indispensables « dans l’intérêt général », afin de construire « une Guinée plus sûre, plus propre et mieux organisée ». Il ambitionne un pays où les femmes pourront exercer leurs activités « dans la dignité et la sécurité », et où les enfants évolueront dans un environnement sanitaire plus sain.

Le chef de l’État a également rassuré sur les efforts en cours, affirmant que l’État, en lien avec les collectivités locales, œuvre à l’identification de sites aménagés, sécurisés et organisés, destinés à accueillir les activités économiques, « dans le respect de la loi et de la dignité humaine ».

Enfin, Mamadi Doumbouya a appelé les populations à faire preuve de confiance, de patience et de solidarité collective :

« Le sacrifice et la discipline d’aujourd’hui constituent la protection de demain. Pour nos enfants. Pour notre santé. Pour la Guinée. »

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

image d'illustration
© image d'illustration

Déguerpissements en Guinée : Mamadi Doumbouya justifie une décision jugée sensible

30 janvier 2026 Publié à 12h13

Face aux critiques suscitées par les opérations de déguerpissement, le président de la…

Savoir plus
MOSAIQUE GUINÉE
© MOSAIQUE GUINÉE

Gouvernement Bah Oury : efficacité, digitalisation et réforme en ligne de mire

30 janvier 2026 Publié à 10h24

Nommé Premier ministre lundi dernier, Amadou Oury Bah a officiellement pris fonction cette…

Savoir plus
Rfi
© Rfi

Attaque base Niamey : Abdourahamane Tiani met en garde des soutiens présumés qu’il qualifie de « Sponsor »

30 janvier 2026 Publié à 09h29

Après l’attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, le président Abdourahamane Tiani…

Savoir plus