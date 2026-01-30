Face aux critiques suscitées par les opérations de déguerpissement, le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, explique leur nécessité au nom de la sécurité et de la santé publique.

Face à la recrudescence des opérations de déguerpissement des encombrants physiques le long des principaux axes routiers, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a pris la parole ce vendredi 30 janvier 2026 afin d’apporter des éclaircissements.

Dans un message diffusé sur sa page Facebook officielle, le chef de l’État a tenu à expliquer le bien-fondé de ces opérations, régulièrement dénoncées par certaines populations qui les jugent excessivement rigoureuses.

« Je m’adresse à vous avec respect et responsabilité », a-t-il indiqué d’entrée.

Selon Mamadi Doumbouya, les actions de libération des routes et des abords des marchés « ne constituent ni une sanction, ni un manque de considération envers votre courage et votre travail quotidien ». Elles s’inscrivent, précise-t-il, dans une logique de sécurité, de santé publique et de protection des populations.

Le président de la transition a rappelé que l’occupation des bords de routes, tant pour le commerce que pour l’habitat, expose chaque jour les citoyens, notamment les femmes et les enfants, à de nombreux risques, parmi lesquels :

les accidents de la circulation ; la pollution ; les maladies respiratoires ; l’insalubrité des denrées alimentaires.

« Aucune nation ne peut prétendre à un développement durable lorsque ses routes se transforment en marchés improvisés et que la vie humaine y est continuellement en danger », a-t-il insisté.

Conscient de la sensibilité de ces mesures, Mamadi Doumbouya reconnaît leur caractère difficile, mais estime qu’elles demeurent indispensables « dans l’intérêt général », afin de construire « une Guinée plus sûre, plus propre et mieux organisée ». Il ambitionne un pays où les femmes pourront exercer leurs activités « dans la dignité et la sécurité », et où les enfants évolueront dans un environnement sanitaire plus sain.

Le chef de l’État a également rassuré sur les efforts en cours, affirmant que l’État, en lien avec les collectivités locales, œuvre à l’identification de sites aménagés, sécurisés et organisés, destinés à accueillir les activités économiques, « dans le respect de la loi et de la dignité humaine ».

Enfin, Mamadi Doumbouya a appelé les populations à faire preuve de confiance, de patience et de solidarité collective :