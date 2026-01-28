Le Comité Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football (FGF) a tenu sa réunion de rentrée mardi à Nongo, marquée par l’intégration des nouveaux membres et la présentation des projets structurants pour le football guinéen.

Le Comité Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football (FGF) s’est réuni, ce mardi 27 janvier 2026, au Centre Technique de Nongo sous la présidence de Sory Doumbouya, président de la FGF. Cette réunion a marqué l’intégration officielle des nouveaux membres cooptés au Comité Exécutif. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction et leur enthousiasme de rejoindre la fédération, tout en réaffirmant leur détermination à s’investir pleinement dans le développement du football guinéen.

À l’issue de la rencontre, le Secrétaire Général de la FGF, Ibrahima Blasco Barry, a présenté les points essentiels abordés. « Cette réunion a été exceptionnelle, car elle marque la rentrée des nouveaux membres, cooptés selon nos statuts. L’ambiance était conviviale et résolument tournée vers l’action, avec une forte volonté de contribuer au développement du football guinéen », a expliqué M. Barry.

Parmi les sujets discutés, la mission de la fédération à Rabat, en marge de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, a été passée en revue. Cette rencontre avait permis des échanges avec la FIFA sur la gouvernance de l’association. « La FIFA salue la bonne gouvernance actuelle de notre fédération », a précisé le Secrétaire Général.

Les projets à venir ont également été au centre des discussions, notamment la mise en place de stades de proximité à travers le pays et la construction de tribunes amovibles de cent places pour les terrains de Mamou et de Faranah.

Le Comité a aussi évoqué la tournée européenne du sélectionneur national Paulo Duarté et de son staff, conduite par le membre Mohamed Lamine Nabé. Cette mission, bien que non totalement achevée, a permis de contacter de nouveaux joueurs binationaux et de collecter les documents nécessaires pour les procédures de changement de nationalité sportive. Plusieurs joueurs auparavant hésitants ont donné leur accord pour intégrer l’équipe nationale lors des prochaines éliminatoires de la CAN 2027.

Enfin, la réunion a abordé la rénovation de l’Unité d’Hébergement des équipes nationales à Nongo, le suivi des procédures d’appel d’offres et les projets en cours dans le cadre du programme FIFA Football for School, avec l’identification des concessions scolaires pouvant accueillir les infrastructures.