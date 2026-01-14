EN CE MOMENT


Gbéssia reprend son rond-point : fin du commerce anarchique sur la voie publique

Une opération de déguerpissement menée le 13 janvier 2026 au rond-point de Gbéssia a permis de libérer la voie publique…

Publié par narcisse ouedraogo
le: 14 janvier 2026
AGP
© AGP

Une opération de déguerpissement menée le 13 janvier 2026 au rond-point de Gbéssia a permis de libérer la voie publique occupée par des commerçantes installées de manière anarchique, dans le but de rétablir la circulation et l’ordre urbain.

 

Comme annoncé après la phase de sensibilisation conduite auprès des commerçantes installées au rond-point de Gbéssia et dans ses environs, les forces de sécurité du commissariat central de la localité ont procédé, le mardi 13 janvier 2026, au démantèlement des kiosques et étals implantés de manière irrégulière sur la voie publique. Ces vendeuses avaient peu à peu transformé ce carrefour stratégique en un espace de commerce informel, perturbant ainsi la circulation des usagers. L’intervention vise à rétablir l’ordre et à assurer la fluidité du trafic sur cet axe fortement fréquenté.

Dans la nuit, le Président de la Délégation Spéciale de Gbéssia, accompagné de plusieurs conseillers communaux, s’est rendu sur les lieux afin de constater l’état d’avancement des opérations menées par les services de sécurité. Cette visite précède l’arrivée de l’équipe du gouvernorat, attendue pour effectuer le nettoyage final du site. L’objectif est de restituer cet espace aux bus et taxis afin qu’ils puissent de nouveau l’utiliser comme point de débarquement et d’embarquement des passagers, conformément à son usage initial.

Par ailleurs, les commerçantes déguerpies ont été invitées à regagner l’intérieur du marché, seul espace officiellement réservé aux activités commerciales. Un mécanisme de surveillance sera mis en place pour éviter toute nouvelle occupation de ce site désormais libéré.

