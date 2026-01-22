Le procès en appel de Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense sous Alpha Condé, a repris à zéro devant la CRIEF, suite à un changement de juges. Le prévenu rejette en bloc les charges retenues contre lui.

Alors qu’il s’acheminait vers son dénouement, le procès en appel de l’ancien ministre guinéen de la Défense sous le régime d’Alpha Condé a repris intégralement ce jeudi 22 janvier devant la chambre des appels de la CRIEF. Cette reprise à zéro est consécutive à une modification dans la composition de la juridiction.

Après l’exposé des moyens d’appel par les conseils de la partie civile et ceux de la défense, la Cour a procédé à un nouvel interrogatoire du prévenu.

Sans détour, Dr Mohamed Diané a rejeté l’ensemble des accusations de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’enrichissement illicite ayant fondé sa condamnation en première instance.

« Si j’ai relevé appel, c’est parce que la décision rendue contre moi ne repose sur aucun élément factuel ou juridique sérieux », a-t-il soutenu devant la Cour.

Sur le volet relatif au détournement de deniers publics, l’ancien ministre a fait observer qu’aucune pièce comptable liée à sa gestion n’a été produite tout au long de la procédure. Il a également dénoncé le fait d’être poursuivi seul, estimant que l’intendance, structure directement en charge des finances, aurait dû être associée à la procédure.

Abordant les accusations d’enrichissement illicite, Dr Diané a affirmé que la grande majorité des biens qui lui sont attribués ne lui appartiennent pas. « J’ai été interpellé pour des motifs politiques, avec pour objectif de me discréditer », a-t-il déclaré.

Tout en affirmant ne posséder aucune parcelle à Conakry, il a néanmoins reconnu être propriétaire d’une maison à Missira acquise en 1986, d’une villa située à Sinkèfara, de deux terrains non bâtis à Hérémakono et à Karfamoriah, d’un terrain à Bordo reçu de son frère, ainsi que d’une parcelle à Baladou.

Selon ses précisions, seuls les terrains de Baladou et de Bordo auraient été acquis durant son passage au gouvernement. À l’issue de cet interrogatoire, la Cour a prononcé la clôture des débats et renvoyé l’affaire au 29 janvier pour les plaidoiries des parties et les réquisitions du ministère public.

Pour rappel, Dr Mohamed Diané a été condamné en décembre 2024 à cinq ans d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’enrichissement illicite. Il avait également été condamné au paiement d’une amende de cinq milliards de francs guinéens, ainsi qu’à 500 milliards GNF à titre de dommages et intérêts au profit de l’État, avec la saisie de la majorité de ses biens.