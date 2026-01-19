À la suite de son investiture, le président guinéen Mamadi Doumbouya pourrait prochainement examiner la démission de l’équipe dirigée par Amadou Oury Bah, conformément à la tradition républicaine.

Après son investiture et son installation à la présidence de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya pourrait recevoir dans les prochaines heures la démission de l’équipe gouvernementale dirigée par Amadou Oury Bah depuis le 13 mars 2024.

Conformément à la tradition républicaine, l’entrée en fonction officielle du président entraîne le dépôt par le Premier ministre de la démission de son gouvernement. Le nouveau chef de l’État pourra alors décider de reconduire certains membres ou de former une nouvelle équipe.

La semaine dernière, Amadou Oury Bah avait convié son équipe à un dîner à son domicile situé à la cité ministérielle. Auparavant, un dernier conseil interministériel s’était tenu au palais de la Colombe. Selon nos sources, le Premier ministre aurait profité de cette ultime réunion pour informer ses collaborateurs qu’il s’agissait du dernier conseil qu’il présidait sous cette configuration gouvernementale.