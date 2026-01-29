La CEDEAO a officiellement levé toutes les sanctions contre la Guinée, saluant le retour à l’ordre constitutionnel après l’élection présidentielle de décembre 2025.

Après l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé la levée totale des sanctions prises contre la Guinée à la suite du coup d’État du 5 septembre 2021, qui avait conduit à la chute du président Alpha Condé.

Dans un communiqué officiel, l’organisation sous-régionale a salué le gouvernement et le peuple guinéens pour le déroulement jugé satisfaisant de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, ainsi que pour l’investiture du président Mamadi Doumbouya, intervenue le 17 janvier 2026. La CEDEAO encourage par ailleurs les autorités à poursuivre des politiques favorisant la cohésion sociale, l’unité nationale et une prospérité inclusive au profit de tous les citoyens guinéens.

« La Conférence des chefs d’État et de gouvernement lève, avec effet immédiat, toutes les sanctions résiduelles contre la République de Guinée et les personnes concernées par le processus de transition, et réintègre pleinement la Guinée dans l’ensemble des organes décisionnels de la CEDEAO ainsi que dans les mécanismes d’intégration régionale », indique le communiqué.

Tenant compte du contexte sociopolitique du pays, l’institution ouest-africaine invite les autorités guinéennes à tirer pleinement profit du retour à l’ordre constitutionnel pour renforcer le dialogue national. Elle les exhorte à intensifier les concertations entre toutes les parties prenantes afin de garantir une inclusion élargie, de consolider la cohésion sociale et de bâtir un consensus national, à l’approche des élections législatives et au-delà.

La CEDEAO appelle également le gouvernement guinéen à redoubler d’efforts pour renforcer la démocratie, promouvoir la bonne gouvernance, consolider l’État de droit et accélérer le développement économique et social.

Enfin, l’organisation sous-régionale encourage les États membres, l’Union africaine, les Nations unies ainsi que l’ensemble des partenaires internationaux à poursuivre leur appui en faveur de la stabilisation, du renforcement de la démocratie et du développement durable en République de Guinée.