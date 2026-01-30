Après l’attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, le président Abdourahamane Tiani a adressé un avertissement ferme aux soutiens présumés des assaillants.

En visite sur le site de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, le président nigérien Abdourahamane Tiani a salué la réaction rapide des forces de défense et de sécurité après l’attaque armée ayant visé la base aérienne 101. Il a, dans le même temps, adressé un avertissement ferme aux États et personnalités qu’il accuse d’avoir soutenu les assaillants.

Le chef de l’État s’est rendu jeudi sur les lieux de l’attaque survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier. Face aux forces de défense et de sécurité, il a tenu un discours offensif, mettant en cause ce qu’il qualifie de sponsors extérieurs de cette tentative d’infiltration armée.

« La base aérienne, qui abrite également l’aéroport international, a fait l’objet d’une tentative d’infiltration par des mercenaires téléguidés. Il était important pour nous de venir saluer l’ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction », a déclaré Abdourahamane Tiani.

Selon le président nigérien, la riposte rapide a permis de contenir l’attaque en moins de vingt minutes. « L’ennemi a été totalement mis en déroute. Certains ont été neutralisés sur le champ, d’autres l’ont été dans leur fuite et leur panique », a-t-il affirmé.

Le chef de l’État a félicité « l’ensemble des forces de défense et de sécurité pour la coordination de leur action », tout en saluant « le professionnalisme des partenaires russes chargés de la sécurisation de leur secteur ».

Dans un ton particulièrement ferme, Abdourahamane Tiani a directement mis en cause plusieurs dirigeants étrangers, qu’il accuse d’avoir soutenu les assaillants. « Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, que nous les avons suffisamment écoutés aboyer et qu’ils s’apprêtent, eux aussi, à nous écouter rugir », a-t-il lancé.

Cette sortie intervient au lendemain d’une attaque repoussée par les forces de défense nigériennes. Selon le ministère de la Défense, vingt assaillants ont été neutralisés et onze autres interpellés.

Lors de la fuite des assaillants, trois avions civils stationnés sur le tarmac ont été touchés par des tirs, dont un Airbus A319 d’Air Côte d’Ivoire. Aucun passager ni membre d’équipage n’a toutefois été blessé.

Le président nigérien a conclu son intervention en réaffirmant la vigilance du Niger face à toute tentative d’ingérence extérieure. Il a également appelé la population à soutenir les forces de sécurité et à signaler tout comportement suspect.