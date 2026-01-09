EN CE MOMENT


Les législatives annoncées pour « avant fin avril », le gouvernement veut « boucler » le cycle électoral en 2026

Conakry, vendredi 9 janvier 2026 – Le gouvernement guinéen a officialisé ce vendredi son calendrier électoral. Après la présidentielle du…

Publié par cynthiche PANDI
le: 9 janvier 2026
Jeune Afrique
Conakry, vendredi 9 janvier 2026 – Le gouvernement guinéen a officialisé ce vendredi son calendrier électoral. Après la présidentielle du 28 décembre dernier, le pays se prépare à organiser les législatives « avant fin avril 2026 », a annoncé le porte-parole Ousmane Gaoual Diallo sur RFI.

Lorsqu’on l’interroge sur la possibilité de tenir ce scrutin dès mai, il répond : « C’est envisageable, fortement. » L’objectif est clair : boucler l’ensemble du cycle électoral – législatives, communales, régionales et sénatoriales – avant l’hivernage. Cela permettra de « parachever la transition » et de doter la Guinée de toutes ses institutions républicaines.

Doumbouya veut tourner la page de la transition

Cette accélération traduit la volonté du président Mamadi Doumbouya, récemment élu pour un septennat, de « tourner rapidement la page de la transition » et d’engager son mandat dans « la paix et la stabilité ». Le porte-parole rappelle le bon déroulement des précédents scrutins – référendums et présidentielle – « sans heurts, ni avant, ni pendant, ni après ». Les autorités souhaitent prolonger cette dynamique.

Le calendrier prévoit d’abord les législatives, très probablement au premier trimestre. Elles seront suivies des élections communales. Ces scrutins permettront ensuite la mise en place des conseils régionaux et du Sénat, une institution nouvelle pour la Guinée.

Un agenda ambitieux pour normaliser les institutions

Ce calendrier serré illustre la volonté de clore définitivement la période de transition ouverte par le coup d’État de septembre 2021. En organisant toutes les élections en 2026, le gouvernement espère asseoir sa légitimité sur toutes les institutions et lancer son projet de société sur des bases solides.

Réaliser cet agenda exigera une organisation logistique et sécuritaire sans faille. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le gouvernement auront un rôle crucial. La communauté nationale et internationale suivra attentivement ce test démocratique, essentiel pour la stabilité politique de la Guinée.

