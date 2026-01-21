La dépouille de Claude Pivi a été acheminée à Nzérekoré ce mercredi, dans une atmosphère de sobriété, en attendant son inhumation prévue à Macenta.

La dépouille de Claude Pivi est arrivée ce mercredi à Nzérekoré par voie aérienne, à bord d’un appareil léger qui s’est posé à l’aérodrome de la ville. À la descente de l’avion, quelques éléments des forces armées ainsi que des proches du défunt étaient présents pour recevoir le corps. L’accueil s’est fait dans une atmosphère sobre et contenue, sans cérémonie officielle ni hommage militaire.

Une fois les formalités accomplies, la dépouille a été conduite à bord d’une ambulance vers l’hôpital régional de Nzérekoré, où elle a été déposée provisoirement, dans l’attente des décisions relatives aux obsèques. D’après des informations recueillies auprès de sources familiales, l’inhumation pourrait intervenir le vendredi prochain à Zégbéla, localité d’origine de Claude Pivi, située dans la préfecture de Macenta.

Personnalité controversée du paysage politique et militaire guinéen, Claude Pivi laisse derrière lui un parcours qui continue de diviser l’opinion, notamment en région forestière. L’arrivée de sa dépouille s’est toutefois déroulée dans un climat de calme absolu, loin de toute mobilisation populaire.