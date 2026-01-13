Après des années d’attente, les travaux de bitumage de la voirie urbaine ont officiellement débuté dans le quartier Sobakono, à Beyla, pour le plus grand soulagement des habitants.

Les travaux de bitumage de la voirie urbaine ont effectivement démarré le vendredi 9 janvier 2026 dans le quartier Beyla Sobakono. Après plusieurs années d’attente, les engins de chantier sont entrés en action, marquant le lancement d’un projet très attendu par les populations de la préfecture.

Selon nos informations, une première phase d’essai a été réalisée sur un tronçon de 200 mètres. Cette étape, validée par la mission de supervision, a permis de confirmer la qualité des travaux avant le déploiement à plus grande échelle.

Le projet vise à améliorer durablement la circulation dans la ville et à offrir un meilleur cadre de vie aux habitants. Il s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de renforcer le réseau routier local et de désenclaver plusieurs quartiers de Beyla, longtemps pénalisés par le mauvais état des routes.

Pour les riverains, ce chantier représente bien plus qu’un simple goudronnage. Il symbolise la fin de la poussière, de la boue en saison des pluies et des difficultés de déplacement qui freinaient les activités économiques et sociales.

La population de Beyla, qui attendait ce bitumage depuis de nombreuses années, accueille donc avec enthousiasme cette initiative gouvernementale, perçue comme un pas important vers la modernisation et l’amélioration de l’image de la préfecture.