La Guinée s’apprête à investir officiellement le Général Mamadi Doumbouya ce samedi à Conakry, lors d’une cérémonie marquée par une forte mobilisation diplomatique africaine et internationale.

Ce samedi 17 janvier 2026 marque une date majeure dans l’histoire politique de la Guinée. Le pays s’apprête à vivre l’investiture de son Président élu, le Général Mamadi Doumbouya, au Stade Général Lansana Conté de Nongo. L’événement, à forte portée symbolique, s’inscrit dans un contexte diplomatique dense, avec l’arrivée à Conakry de nombreuses délégations étrangères, signe de la reconnaissance internationale du processus de transition qui débouche sur l’avènement de la Cinquième République.

La solidarité gabonaise à l’honneur

Parmi les invités les plus attendus figure le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Celui-ci est annoncé à Conakry ce vendredi 16 janvier pour prendre part personnellement à la cérémonie d’investiture de son homologue guinéen.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de réciprocité diplomatique. En mai 2025, le Général Mamadi Doumbouya avait effectué le déplacement à Libreville à l’occasion de l’investiture du Président gabonais. La présence de Brice Clotaire Oligui Nguema à Conakry vient ainsi renforcer un axe de coopération entre deux pays engagés dans une même vision de souveraineté, de refondation institutionnelle et de panafricanisme assumé.

Paris dépêche une ministre déléguée

Partenaire historique de la Guinée, la France a également confirmé sa participation à cet événement majeur. Le gouvernement français sera représenté par une ministre déléguée, officiellement mandatée pour assister à la prestation de serment du nouveau Président guinéen.

Cette présence s’inscrit dans la continuité des félicitations adressées début janvier par le Président Emmanuel Macron, qui avait salué une « étape clé » pour la stabilité de la sous-région. Paris entend ainsi consolider ses relations avec Conakry et accompagner la Guinée dans ses perspectives de développement et de transformation économique.

Un rassemblement de puissances

Au-delà des délégations africaines et européennes, la cérémonie attire également l’attention de grandes puissances internationales. Le Vice-Premier ministre chinois est notamment attendu en tant qu’émissaire spécial du Président Xi Jinping, confirmant l’importance stratégique de la Guinée sur la scène mondiale, notamment autour de projets structurants tels que le gisement minier de Simandou.

Cette journée d’investiture s’annonce comme un moment de communion nationale. Elle symbolise la fin d’une longue transition politique et l’ouverture d’une nouvelle ère de stabilité institutionnelle sous la conduite du Général Mamadi Doumbouya.