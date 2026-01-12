Culture



AFRIMA Awards : Manamba Kanté meilleure artiste African Pop 2026

La Guinée brille sur la scène musicale africaine grâce à Manamba Kanté, sacrée Meilleure Artiste Africaine en African Pop lors…

Publié par cynthiche PANDI
le: 12 janvier 2026
Journal de Conakry
© Journal de Conakry

La Guinée brille sur la scène musicale africaine grâce à Manamba Kanté, sacrée Meilleure Artiste Africaine en African Pop lors de la 9ᵉ édition des AFRIMA Awards, le 11 janvier à Lagos, au Nigeria. Cette distinction internationale consacre le talent et le travail acharné d’une artiste qui s’impose comme une figure incontournable de la musique africaine moderne.

Avec sa voix singulière, son énergie scénique débordante et son engagement artistique constant, Manamba Kanté a su séduire le jury et le public, confirmant sa place parmi les grandes stars du continent. Ce succès n’est pas seulement personnel : il symbolise également le rayonnement culturel de la Guinée et met en lumière la créativité de ses artistes sur les grandes scènes africaines.

Ce nouveau sacre aux AFRIMA Awards est perçu comme une fierté nationale. À travers Manamba Kanté, c’est toute la musique guinéenne qui gagne en visibilité et affirme sa place dans l’univers musical africain. La chanteuse continue ainsi de porter haut les couleurs de son pays, inspirant la nouvelle génération d’artistes et renforçant l’influence culturelle de la Guinée sur le continent.

