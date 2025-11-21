Eco et BusinessEco et Business, Finance



le ministère du Budget passe à la loupe la mobilisation des ressources

Conakry – Jeudi, une salle d'audition de la Primature accueillait un exercice aussi redouté que crucial : l'évaluation finale des…

le: 21 novembre 2025
journal de Conakry

Conakry – Jeudi, une salle d’audition de la Primature accueillait un exercice aussi redouté que crucial : l’évaluation finale des départements ministériels. Ce jour-là, c’était au tour du ministère du Budget de présenter son bulletin annuel. À la sortie, le visage serein de son secrétaire général laissait deviner une performance solide.

Thierno Amadou Bah, secrétaire général, est apparu confiant. Il a détaillé avec précision les résultats de l’année, expliquant que cette audition n’est pas une simple formalité. « C’est un rendez-vous du donner et du recevoir », a-t-il résumé, insistant sur la culture de performance impulsée par l’exécutif.

Le rôle de son ministère reste simple à énoncer mais complexe à réaliser : trouver l’argent et veiller à ce qu’il soit bien dépensé. « L’objectif était de faire une rétrospective : qu’avons-nous accompli ? » a-t-il expliqué, précisant les trois axes principaux : mobilisation des ressources, exécution des dépenses et perspectives pour l’avenir.

Des résultats remarquables et tangibles

Le bulletin s’annonce excellent. Selon Thierno Amadou Bah, 98 % des objectifs de recettes sont déjà atteints et 85 % des activités réalisées. L’objectif de 100 % devrait être atteint d’ici fin décembre. La clé de ce succès ? La digitalisation, notamment aux Douanes et à la Direction Générale des Impôts.

La performance est spectaculaire dans certains services : les Douanes ont dépassé leurs objectifs à 114 %, tandis que les Impôts ont atteint leurs cibles dès octobre.

Derrière ces chiffres, une réalité concrète pour chaque Guinéen : 30 000 milliards de francs guinéens mobilisés en trois ans sans appui budgétaire international. Ces ressources financent routes, hôpitaux, écoles et énergie. Elles soutiennent également des projets nationaux comme le recensement, l’indemnisation des victimes, le référendum et bientôt les élections présidentielles.

Thierno Amadou Bah souligne enfin la stabilité du franc guinéen et la maîtrise de l’inflation, fruits de cette rigueur. Alors que l’année budgétaire touche à sa fin, le ministère du Budget sort grandi de son examen, démontrant que la performance de l’État est le résultat d’une gestion méthodique et de réformes courageuses.

