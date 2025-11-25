CAN 2025 : le rêve brisé de la Guinée

LAUSANNE – C’est un coup de massue qui met fin à des mois d’espoir et de procédures. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu son verdict, ce lundi 17 novembre 2025 : la Guinée ne participera pas à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le plus haut tribunal du sport mondial a confirmé le rejet de l’appel introduit par la Fédération Guinéenne de Football (Feguifoot), mettant un point final à un long et éprouvant bras de fer juridique.

La décision, ferme et sans appel, enterre les dernières espérances des supporters guinéens. Le TAS a jugé que le recours de la Feguifoot, qui contestait la régularité de la victoire tanzanienne (1-0) lors du match décisif du 19 novembre 2024, était « irrecevable ». Les arbitres ont estimé que les arguments présentés ne justifiaient aucune sanction sportive à l’encontre de la Tanzanie.

Un numéro de maillot au cœur de la controverse

Tout était parti d’un détail, en apparence anodin, mais qui allait avoir des conséquences dramatiques pour le football guinéen. À la 73e minute de la rencontre, un joueur tanzanien serait entré en jeu avec le numéro 26 au lieu du numéro 24 enregistré sur la feuille de match. La Feguifoot y avait vu une faute grave, créant un « déséquilibre tactique » et une entorse à l’équité sportive.

Sur la base de cet incident, la fédération avait réclamé la victoire sur tapis vert (3-0) ou, à défaut, la disqualification pure et simple de l’équipe adverse, ce qui aurait qualifié la Guinée pour la phase finale.

Un long chemin de croix juridique

La Feguifoot avait d’abord saisi la Confédération Africaine de Football (CAF). Mais le 11 juin 2025, la Commission d’Appel de l’instance continentale avait déjà rejeté la requête, considérant que l’erreur de numéro n’avait pas influencé l’issue de la rencontre.

Refusant de s’avouer vaincue, la Guinée avait alors porté l’affaire devant le TAS à Lausanne, dernier recours possible. Elle espérait un renversement de situation qui lui ouvrirait les portes de la CAN. L’espoir a été de courte durée. Après l’audition des parties, les arbitres ont confirmé la décision de la CAF.

La sentence est désormais définitive et sans appel. Le rêve de la CAN 2025 s’envole pour les Syli National, éliminés sur le fil d’une règle administrative.