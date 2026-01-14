En déplacement à N’zérékoré, le ministre de l’Administration du Territoire a levé le voile sur un vaste dossier de détournement de fonds CENI lié à la construction d’entrepôts électoraux jamais réalisés depuis 2010.

À N’zérékoré, à l’occasion de l’inauguration d’un nouvel entrepôt de stockage de matériels électoraux, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Khalil Condé, a mis en lumière un vaste dossier de détournement de fonds CENI portant sur un montant de 14,5 milliards de francs guinéens par région.

Le ministre a indiqué que des enveloppes financières avaient été octroyées à l’ancienne Commission électorale nationale indépendante (CENI) dès 2010 afin de permettre l’édification de magasins de stockage dans les huit régions administratives du pays. Pourtant, plus d’une décennie plus tard, ces infrastructures prévues n’ont jamais vu le jour, laissant planer de lourds soupçons de détournement fonds CENI.

Il a également rappelé qu’en l’absence de ces entrepôts, les autorités électorales étaient contraintes de conserver le matériel électoral dans des camps militaires, une solution de fortune révélatrice du manque d’infrastructures appropriées.

Ibrahima Khalil Condé a toutefois salué la dynamique actuelle qui a permis la construction de nouveaux dépôts modernes, conçus spécifiquement pour assurer la protection et la conservation sécurisée des équipements et documents électoraux. Ces nouvelles réalisations visent à tourner définitivement la page des dysfonctionnements liés au détournement fonds CENI et à renforcer la crédibilité du processus électoral.