Sport



EN CE MOMENT


Futsal : la Guinée affrontera l’Algérie pour une place à la CAN Maroc 2026

La route vers la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal 2026 se précise enfin. À l’issue du tirage au sort…

Publié par cynthiche PANDI
le: 8 janvier 2026
GuinéeMatin
© GuinéeMatin

La route vers la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal 2026 se précise enfin. À l’issue du tirage au sort organisé par la CAF, la Guinée découvre son dernier adversaire. Pour atteindre la phase finale au Maroc, le Syli Futsal devra éliminer l’Algérie.

Désormais, l’enjeu est clair. Il ne reste plus qu’un obstacle à franchir.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Une entrée directe dans un tour à élimination immédiate

Grâce à ses performances récentes, la Guinée a évité le premier tour. La FEGUIFOOT a officiellement confirmé cette exemption. Cependant, cet avantage comporte un risque majeur.

En effet, la sélection guinéenne entre directement au deuxième tour. À ce stade, la règle est simple. Une défaite suffit pour dire adieu à la compétition.

Une double confrontation décisive en février

Entre le 3 et le 8 février 2026, le Syli Futsal disputera une double confrontation face aux Fennecs d’Algérie. En seulement cinq jours, le sort des deux équipes se jouera.

Ce choc s’annonce serré. D’un côté, l’Algérie affiche une solide expérience. De l’autre, la Guinée avance avec ambition et confiance. Pour le futsal guinéen, en pleine croissance, cette qualification dépasse le simple résultat sportif. Elle représente une étape clé pour structurer la discipline et valoriser la jeunesse locale.

Le Syli Futsal face à une course contre le temps

Dès maintenant, le staff technique passe à l’action. Le temps presse. Les joueurs disposent de moins de quatre semaines pour se préparer.

Ainsi, les priorités sont nettes. L’encadrement analyse le jeu algérien. Il affine le plan tactique. Il renforce aussi la condition physique pour supporter deux matchs rapprochés.

Pour espérer créer la surprise, la Guinée devra se montrer solide derrière. Elle devra aussi se montrer efficace devant. En attendant, le compte à rebours est lancé. En février, toute la nation suivra le Syli Futsal avec un seul rêve : voir la Guinée briller sur les parquets marocains.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

GuinéeMatin
© GuinéeMatin

Futsal : la Guinée affrontera l’Algérie pour une place à la CAN Maroc 2026

8 janvier 2026 Publié à 16h06

La route vers la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal 2026 se précise…

Savoir plus
Vision Guinée
© Vision Guinée

L’équipe Gouvernementale réaffirme son engagement auprès du président Doumbouya

7 janvier 2026 Publié à 14h34

Ce mardi 6 janvier, le palais Mohamed VI a accueilli une cérémonie chargée…

Savoir plus
Journal de Conakry
© Journal de Conakry

Présidentielle en Guinée : Doumbouya, l’heure des félicitations

5 janvier 2026 Publié à 13h57

Le téléphone sonne à Conakry. À l’autre bout du fil, Paris. En ce…

Savoir plus