Futsal : la Guinée affrontera l’Algérie pour une place à la CAN Maroc 2026

La route vers la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal 2026 se précise enfin. À l’issue du tirage au sort organisé par la CAF, la Guinée découvre son dernier adversaire. Pour atteindre la phase finale au Maroc, le Syli Futsal devra éliminer l’Algérie.

Désormais, l’enjeu est clair. Il ne reste plus qu’un obstacle à franchir.

Une entrée directe dans un tour à élimination immédiate

Grâce à ses performances récentes, la Guinée a évité le premier tour. La FEGUIFOOT a officiellement confirmé cette exemption. Cependant, cet avantage comporte un risque majeur.

En effet, la sélection guinéenne entre directement au deuxième tour. À ce stade, la règle est simple. Une défaite suffit pour dire adieu à la compétition.

Une double confrontation décisive en février

Entre le 3 et le 8 février 2026, le Syli Futsal disputera une double confrontation face aux Fennecs d’Algérie. En seulement cinq jours, le sort des deux équipes se jouera.

Ce choc s’annonce serré. D’un côté, l’Algérie affiche une solide expérience. De l’autre, la Guinée avance avec ambition et confiance. Pour le futsal guinéen, en pleine croissance, cette qualification dépasse le simple résultat sportif. Elle représente une étape clé pour structurer la discipline et valoriser la jeunesse locale.

Le Syli Futsal face à une course contre le temps

Dès maintenant, le staff technique passe à l’action. Le temps presse. Les joueurs disposent de moins de quatre semaines pour se préparer.

Ainsi, les priorités sont nettes. L’encadrement analyse le jeu algérien. Il affine le plan tactique. Il renforce aussi la condition physique pour supporter deux matchs rapprochés.

Pour espérer créer la surprise, la Guinée devra se montrer solide derrière. Elle devra aussi se montrer efficace devant. En attendant, le compte à rebours est lancé. En février, toute la nation suivra le Syli Futsal avec un seul rêve : voir la Guinée briller sur les parquets marocains.