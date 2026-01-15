Le 17 janvier 2026, le stade de Nongo vibrera au rythme de la prestation de serment du président Mamadi Doumbouya. Une cérémonie annoncée comme populaire, inclusive et placée sous le signe de l’unité nationale.

La cérémonie officielle de prestation de serment du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, programmée au stade Général Lansana Conté de Nongo le samedi 17 janvier 2026, sera accessible à « l’ensemble du peuple de Guinée ». L’information a été confirmée par Moussa Moïse Sylla, président de la Commission Communication et Médias, lors d’un entretien accordé à des journalistes.

« Aucun badge, ticket ni laissez-passer ne sera requis pour prendre part à cet événement majeur. Cette cérémonie se veut ouverte, populaire et profondément républicaine, dans l’esprit de rassemblement national prôné par le Président élu », a assuré Moussa Moïse Sylla.

L’accès au stade sera possible pour les piétons. En revanche, a-t-il précisé, « aucun véhicule privé ne pourra s’approcher directement du site. Des bus spécialement mobilisés assureront des navettes pour transporter les citoyens vers le stade Général Lansana Conté ».

Sur place, plusieurs commissions seront déployées pour guider et orienter les participants.

« Les tribunes seront réparties selon un code de trois couleurs – rouge, jaune et vert – représentant l’identité nationale. À l’entrée, des tee-shirts et des bracelets aux couleurs correspondantes seront distribués afin de permettre aux participants de se diriger facilement vers leurs zones respectives », a expliqué Moussa Moïse Sylla.

Comme pour toute manifestation de grande ampleur, un dispositif de sécurité strict sera appliqué. Les participants devront se présenter sans bagages encombrants ni objets interdits.

« Des postes de fouille seront installés aux différents accès, avec une surveillance renforcée à l’intérieur et autour du stade, afin d’assurer le bon déroulement de la cérémonie dans un climat de calme, de discipline et de sérénité », a-t-il indiqué.

La cérémonie débutera dès 8 heures avec des animations culturelles assurées par plusieurs artistes guinéens, qui se produiront jusqu’à 11 heures. Cette phase artistique sera suivie de l’entrée solennelle du Président élu et de ses homologues, ouvrant officiellement l’investiture.

« La prestation de serment sera sublimée par une création artistique du Circus Baobab, à travers un ballet mettant en valeur la diversité, la richesse culturelle et la vitalité de la Guinée. Ce spectacle illustrera également une Guinée en mouvement, portée par la vision de développement du Président Mamadi Doumbouya, notamment à travers le programme stratégique Simandou 2040 », a souligné Moussa Moïse Sylla, également ministre de la Culture.

Cette cérémonie marquera l’entrée officielle en fonction de Son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, élu à la tête de l’État avec 86,72 % des suffrages exprimés. Elle se déroulera sous le signe de l’unité nationale, de la paix et du rassemblement de toutes les composantes du pays.