À cinq jours de son investiture au stade de Nongo, le président élu Mamadi Doumbouya a effectué une visite surprise au poste de commandement de la sécurité pour s’assurer du bon déroulement de la cérémonie.

La Guinée entre dans le compte à rebours de l’un des moments les plus importants de son histoire politique récente. Le 17 janvier 2026, le président élu Mamadi Doumbouya sera officiellement investi au stade Général Lansana Conté de Nongo, à Conakry. Cette cérémonie marquera l’entrée formelle du pays dans la Cinquième République, à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





À l’approche de cet événement majeur, les préparatifs s’intensifient. Dans ce contexte, le chef de l’État a effectué, le lundi 12 janvier, une visite inopinée au Poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure (PCO-SI). L’objectif était d’évaluer personnellement l’état d’avancement du dispositif de sécurisation et de coordination mis en place pour l’investiture.

Sur place, le commandement du PCO-SI a présenté au président Doumbouya l’ensemble du dispositif opérationnel prévu pour couvrir toutes les phases de la cérémonie. Il s’agit notamment de la sécurisation du stade, des axes routiers, des sites d’hébergement des délégations et des itinéraires officiels.

Cette architecture sécuritaire repose sur un commandement unifié, une coordination renforcée entre les forces de défense et de sécurité, ainsi qu’un suivi en temps réel de toutes les opérations. La présence annoncée de plusieurs chefs d’État et de gouvernement à Conakry impose en effet un niveau de vigilance élevé.

Au cours de sa visite, le président élu a donné des instructions fermes, en particulier sur la sécurité des personnes, la fluidité de la circulation et la préservation de l’ordre public. Il a insisté sur la nécessité de garantir un climat de sérénité, aussi bien pour les délégations étrangères que pour les citoyens guinéens appelés à participer à cette journée historique.

Les responsables du PCO-SI ont immédiatement intégré ces orientations pour renforcer encore le dispositif global

Le 17 janvier 2026, la Guinée tournera ainsi une nouvelle page de son histoire politique. Au-delà de la prestation de serment du président élu, l’événement symbolisera l’installation officielle des institutions de la Cinquième République, porteuse d’espoirs de stabilité, de renouveau et de consolidation démocratique pour le pays.