Siguiri en ébullition : heurts violents après l’arrestation d’Aly Thiam

Des affrontements ont éclaté le 14 janvier 2026 à Siguiri entre jeunes manifestants et forces de l’ordre, suite à l’interpellation du leader Aly Thiam, provoquant un climat tendu dans plusieurs quartiers de la ville.

La commune urbaine de Siguiri a été secouée ce mercredi 14 janvier 2026 par de violents incidents, provoqués par la colère des jeunes après l’arrestation d’Aly Thiam. Bien que sa remise en liberté ait été annoncée, la tension est restée vive tout au long de la soirée. Des échauffourées ont éclaté dans plusieurs quartiers, transformant certaines artères en véritables zones de confrontation. Selon nos sources, au moins un véhicule a été incendié, tandis que les forces de sécurité ont dû recourir à des moyens de dispersion pour tenter de rétablir l’ordre face à des manifestants déterminés.

L’arrestation d’Aly Thiam, leader de l’Union des jeunes pour le progrès de Siguiri, est à l’origine de cette mobilisation. Un témoin interrogé sur place a déclaré : « Nous manifestons pour la libération de Aly Thiam, rien d’autre ».

En fin de journée, une source policière a indiqué que le jeune leader avait été libéré. Toutefois, il reste incertain si cette décision suffira à apaiser les tensions qui ont perduré tard dans la soirée. Aly Thiam est reconnu pour son engagement dans la lutte contre l’exploitation artisanale anarchique, notamment l’utilisation des pelles mécaniques, communément appelées « poclins ». Son arrestation a ravivé les préoccupations locales concernant la gestion de cette activité minière, source de frictions avec les populations et les autorités.

Le calme commence progressivement à revenir dans certains secteurs, mais la situation reste sous haute surveillance, alors que les forces de sécurité maintiennent une présence renforcée dans la commune.