Un accident de la circulation survenu ce mardi 27 janvier à Nyampara, près de N’zérékoré, a coûté la vie à plusieurs jeunes dans une collision violente avec un camion gros porteur.

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à plusieurs jeunes, ce mardi 27 janvier 2026, dans le district de Nyampara, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de N’zérékoré. Selon les premières informations recueillies sur place, les victimes circulaient à moto lorsqu’elles sont entrées en collision avec un camion gros porteur. Le choc, d’une violence extrême, a été fatal sur le coup aux passagers de la moto.

Dans sa trajectoire, le camion a quitté la chaussée et s’est renversé sur son flanc droit dans un petit ravin situé en contrebas de la route. Les secours dépêchés sur les lieux ont confirmé la gravité de l’accident.

Au moment de notre départ, la gendarmerie routière n’avait pas encore établi les circonstances précises de la collision. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans ce drame.