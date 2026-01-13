Décédé le 6 janvier 2026 en détention, le colonel Claude Coplan Pivi verra son corps restitué à sa famille ce mardi 13 janvier, selon ses proches et son avocat.

Le corps de l’ancien colonel Claude Coplan Pivi sera remis à sa famille ce mardi 13 janvier 2026, sept jours après son décès en détention, des suites d’une maladie, selon le parquet général. L’information a été confirmée à Guineenews par l’avocat de la famille ainsi que par des proches du défunt.

Me Abdourahmane Dabo a indiqué que toutes les démarches administratives relatives à la restitution ont été finalisées. « Le corps sera restitué aujourd’hui, c’est certain. Toutes les formalités ont été accomplies. La restitution est actée et nous attendons simplement le véhicule qui viendra récupérer le corps pour le rapatrier », a-t-il précisé.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un membre de la famille a corroboré cette information : « La restitution aura bien lieu aujourd’hui. Nous sommes actuellement à l’hôpital Ignace Deen dans l’attente », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le colonel Claude Coplan Pivi, ancien haut responsable militaire guinéen, avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cadre du procès relatif aux événements du 28 septembre 2009. Il est décédé alors qu’il était détenu au camp Samory. Sous le régime de transition du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara, il avait exercé les fonctions de ministre chargé de la Sécurité présidentielle.