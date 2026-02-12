À l’ouverture de la 48ᵉ session du Conseil exécutif de l’UA, le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a dressé un bilan contrasté de la situation politique et sécuritaire africaine, saluant le retour de la Guinée et du Gabon à l’ordre constitutionnel, tout en alertant sur les menaces terroristes et les changements anticonstitutionnels persistants.

À l’ouverture de la 48ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), ce mercredi 11 février 2026, le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a livré un bilan clair et sans concession de la situation politique et sécuritaire sur le continent. Il a toutefois salué certaines avancées notables, dont le retour de la Guinée au sein de l’organisation panafricaine.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans son allocution, Mahmoud Ali Youssouf a rappelé que la stabilité politique et la gestion des crises restent au cœur des priorités de l’UA. Il a souligné que, malgré des efforts soutenus de médiation et de bons offices, les résultats demeurent insuffisants, avec des progrès jugés encore limités. Il a salué la réactivité du Conseil de paix et de sécurité, le travail des départements compétents et l’engagement des médiateurs sur le terrain.

Le président de la Commission a mis en lumière les évolutions positives dans certains pays : le retour à l’ordre constitutionnel du Gabon et de la Guinée, symbolisé par leur réintégration au sein de l’UA, après des transitions réussies encadrées par l’organisation. Ce retour de la Guinée illustre, selon lui, l’efficacité du dialogue et de l’accompagnement institutionnel de l’UA pour restaurer la légalité constitutionnelle.

Cependant, Mahmoud Ali Youssouf a déploré de nouveaux changements anticonstitutionnels à Madagascar et en Guinée-Bissau, soulignant que la Commission poursuivra son accompagnement dans ces processus de transition. Il a également alerté sur la persistance de la menace terroriste, notamment dans le Sahel et la Corne de l’Afrique, où des groupes armés continuent de déstabiliser plusieurs États malgré les initiatives régionales et continentales.