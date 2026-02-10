Société Faits divers, Société



Conakry sous tension après des tirs près de la Maison centrale

Des tirs nourris entendus près de la Maison centrale de Conakry ont provoqué panique et spéculations, en l’absence de toute…

Publié par narcisse ouedraogo
le: 10 février 2026
Des tirs nourris entendus près de la Maison centrale de Conakry ont provoqué panique et spéculations, en l’absence de toute réaction officielle des autorités.

 

Des rafales d’armes automatiques ont été entendues ce mardi matin aux abords de la Maison centrale, située dans le quartier Coronthie, au cœur de la commune de Kaloum. À ce stade, aucune source officielle n’a fourni d’explications sur l’origine ni sur la nature exacte de ces tirs.

En l’absence de communication des autorités, les conjectures vont bon train. Certaines sources évoquent une possible incursion d’hommes armés au sein de l’établissement pénitentiaire, avec pour objectif présumé l’exfiltration de Toumba Diakité, condamné dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009.

Ces détonations ont semé la panique dans le centre administratif de Conakry. L’accès à la presqu’île de Kaloum a été temporairement interrompu, perturbant fortement la circulation et les activités dans la zone.

