Présidentielle en Guinée : la DGE salue un scrutin apaisé et une participation record

Conakry, Guinée — Un sentiment de fierté accompagne un chiffre qui parle de lui-même. Dimanche soir, au terme de la présidentielle du 28 décembre, la Directrice générale des élections (DGE), Djenabou Touré, a dressé un premier bilan positif. Elle a salué une organisation réussie et annoncé un taux de participation provisoire avoisinant les 85 %, un niveau qu’elle qualifie de « record ».

Une mobilisation massive et sécurisée

Devant les médias lors d’une édition spéciale, Mme Touré a exprimé sa « fierté d’être Guinéenne, d’être une femme et d’avoir dirigé l’organisation de cette élection présidentielle ». Selon elle, l’organe électoral a respecté scrupuleusement le calendrier fixé par décret, mettant fin à une tradition de reports qui a longtemps marqué le pays.

L’élection a mobilisé près de 6,8 millions d’électeurs inscrits, répartis dans plus de 23 600 bureaux de vote. La DGE souligne le climat « apaisé » du scrutin. Elle attribue ce calme à une approche inclusive associant société civile, partis politiques, médias et groupes représentatifs (jeunes, femmes, personnes en situation de handicap).

Elle a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Leur engagement, « bien avant la campagne », a permis de sécuriser le processus. Elle a noté des avancées logistiques, notamment la construction de nouveaux magasins régionaux pour le stockage sécurisé du matériel.

Une campagne civilisée malgré des absences

Djenabou Touré a estimé que la campagne électorale s’était déroulée de manière « civilisée et respectueuse des règles », sans incidents majeurs. Elle a salué la Haute autorité de la communication (HAC) pour avoir régulé équitablement les temps de parole et les mouvements de soutien.

Concernant les résultats, elle a précisé que la centralisation des données — manuelle et informatisée — a commencé dans les 378 commissions prévues, en Guinée et dans la diaspora. Les résultats partiels par préfecture seront publiés dès ce lundi. Ceux des circonscriptions étrangères suivront (Afrique, Europe, Amériques, Asie).

Cette élection, qui a opposé neuf candidats dont le chef de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a été marquée par l’absence de plusieurs figures de l’opposition traditionnelle, exclues ou en exil. Cela soulève des questions sur l’inclusivité réelle du processus.

Malgré cette controverse, le taux de participation annoncé par la DGE traduit une forte mobilisation des Guinéens. Ce scrutin, présenté comme une étape clé de la transition, donnera dans les prochains jours un verdict attendu : débouchera-t-il sur une passation de pouvoir acceptée par tous ?