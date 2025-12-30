Présidentielle en Guinée : Doumbouya en tête écrasante dans Conakry

Conakry, Guinée — Les premiers résultats tombent et dessinent une tendance claire. Lundi 29 décembre, la Direction Générale des Élections (DGE) a publié les résultats provisoires de six communes de Conakry. Ils donnent un avantage massif au général Mamadi Doumbouya, chef de la transition et candidat du GMD.

Un raz-de-marée dans les urnes

Les chiffres, détaillés par circonscription, montrent un plébiscite pour Doumbouya dans la capitale.

À Kassa, il obtient 97,82 % des voix.

Dans le cœur administratif de Kaloum, il récolte 89,96 %.

À Ratoma, Gbessia, Matam et Sonfonia, ses scores varient entre 67,79 % et 86,49 %.

Son principal concurrent, Abdoulaye Yéro Baldé (FRONDEG), réalise son meilleur score à Sonfonia avec 22,1 %, suivi de Ratoma (22,21 %). Les autres candidats, dont la seule femme en lice Makalé Camara (FAN) et le technocrate Ibrahima Abé Sylla (NGR), obtiennent tous moins de 3,5 %.

Une tendance à confirmer

Ces résultats partiels, limités à Conakry, donnent une forte indication sur l’orientation du scrutin. La mobilisation, estimée à environ 85 % par la DGE, a largement profité au candidat sortant.

Cependant, ces chiffres restent provisoires. Les données doivent être consolidées et vérifiées par les instances compétentes. Les résultats des autres préfectures et de la diaspora sont attendus dans les prochaines heures et jours.

La publication de ces premiers résultats marque le début d’une phase cruciale. Elle permet déjà de dessiner le paysage politique issu des urnes, où Mamadi Doumbouya apparaît, pour l’instant, en position de force extrême pour remporter un mandat électoral.