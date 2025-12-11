Présidentielle du 28 décembre : la DGE interdit les téléphones dans l’isoloir

La leçon du référendum de septembre dernier a marqué les esprits. Ce jeudi 11 décembre, lors d’un atelier de formation des journalistes à Conakry, la Direction générale des élections (DGE) a rappelé une règle désormais inscrite dans la loi : l’utilisation des téléphones portables dans les isoloirs est strictement interdite pour la présidentielle du 28 décembre.

Mohamed Aly Condé, conseiller juridique de la DGE, a annoncé la mesure. Cette décision fait suite aux incidents du référendum constitutionnel, lorsque plusieurs électeurs avaient filmé ou photographié leur bulletin avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Il a expliqué que « le législateur n’a pas apprécié ces comportements ».

« Le vote est secret, et ce caractère ne doit en aucun cas être violé », a insisté le conseiller. Il a précisé que l’interdiction ne relève plus d’une simple consigne administrative. Elle figure désormais dans la loi, à l’article 94 du nouveau Code électoral. Le texte interdit tout appareil dans l’isoloir, sauf les dispositifs médicaux nécessaires.

Une interdiction encadrée par une procédure stricte

Les électeurs pourront garder leur téléphone jusqu’au bureau de vote. Ensuite, ils devront le déposer avant d’entrer dans l’isoloir. Les présidents de bureau ont reçu des instructions claires pour faire respecter cette règle. En cas de refus, ils dresseront un procès-verbal et pourront faire intervenir les forces de sécurité.

Mohamed Aly Condé a rappelé que le président du bureau doit reporter tout incident dans le procès-verbal. Il peut aussi demander l’appui des forces de sécurité si un électeur tente d’utiliser son téléphone dans l’isoloir.

Un rappel pour protéger la confidentialité du vote

Cette mesure vise à restaurer l’intégrité et la confidentialité du vote. Les dérives observées lors du référendum ont montré la nécessité de renforcer le cadre légal. Pour la DGE, il faut empêcher l’isoloir de devenir un espace de pression ou de propagande. L’objectif reste simple : garantir que chaque citoyen vote librement et en toute discrétion.

À deux semaines du scrutin, le message ne laisse place à aucun doute. Le 28 décembre, dans l’isoloir, le téléphone restera à la porte.