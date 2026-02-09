Arrêtés à Conakry fin décembre 2025, deux pilotes américains sont poursuivis par la justice guinéenne pour violation de l’espace aérien national. Une affaire sensible qui attire l’attention de la presse et des milieux diplomatiques internationaux.

Deux pilotes américains, Bradley Scott Schlenker et Fabio Nicolas Espinal Nunez, sont actuellement détenus à la Maison centrale de Conakry depuis leur interpellation, survenue le 29 décembre 2025. Les autorités guinéennes les poursuivent pour violation de l’espace aérien national, une affaire qui place les pilotes américains Guinée au centre de l’actualité judiciaire.

D’après le New York Times, les deux aviateurs, employés comme pilotes contractuels, assuraient le transport d’une famille brésilienne de cinq personnes, dont deux enfants, en provenance du Suriname à destination de Dubaï. Ils se trouvaient à bord d’un jet privé de type Gulfstream GIV, qui a effectué une escale à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, officiellement pour un ravitaillement en carburant.

Les pilotes américains Guinée rejettent toutefois les accusations formulées à leur encontre. Ils soutiennent être restés en liaison constante avec les services de contrôle aérien durant tout le trajet et contestent toute infraction à l’espace aérien guinéen. Une version que les autorités locales réfutent, affirmant que l’appareil a atterri sans autorisation préalable.

« Ils ont tous deux été inculpés pour violation de l’espace aérien guinéen, atterrissage non autorisé et mise en danger de la défense nationale », rapporte le New York Times, citant des sources judiciaires.

Cette affaire impliquant les pilotes américains Guinée, qui retient l’attention de plusieurs chancelleries, se poursuit devant la justice guinéenne, dans un contexte diplomatique suivi de près à l’international.