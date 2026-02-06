Ousmane Gaoual Diallo a été officiellement installé ce jeudi 5 février 2026 comme ministre des Transports et porte-parole du Gouvernement. Il promet une communication plus accessible et la poursuite des projets structurants.

Le ministre des Transports et porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi 5 février 2026, à la suite de sa nomination par le Président de la République, intervenue le lundi précédent. Comme plusieurs autres membres du premier Gouvernement de la Vème République, il conserve le poste qu’il occupe depuis plus de deux ans.

Lors de son allocution d’installation, le porte-parole du Gouvernement a exprimé sa gratitude envers le chef de l’État pour la confiance renouvelée. Il a assuré que les projets structurants initiés sous son leadership « se poursuivront » avec davantage de détermination et d’ambition.

En tant que porte-parole, Ousmane Gaoual Diallo s’est engagé à maintenir une communication « responsable, sincère et accessible » afin de rapprocher l’action gouvernementale des citoyens et de renforcer la confiance entre l’État et les populations.

Le ministre a également rappelé que la Guinée traverse une phase cruciale de son histoire. Conscient des attentes et des défis multiples, il a néanmoins assuré que la détermination du Gouvernement « demeure plus forte que jamais ».

« Sous la conduite du Président de la République, nous poursuivons la construction d’un État moderne, juste, inclusif et prospère, au service de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen, sans distinction. Pour ma part, je réaffirme mon engagement total à servir le président de la République et la Guinée avec discipline, courage et sacrifice. Je resterai fidèle aux valeurs de travail, d’intégrité et de responsabilité. Je veillerai à ce que l’écoute soit renforcée, que la collaboration soit plus inclusive et que la participation de chacun soit au service de notre nation », a-t-il déclaré.

Depuis son entrée au Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo a occupé trois portefeuilles ministériels : d’abord celui des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, ensuite celui de l’Urbanisme et de l’Habitat, avant d’être nommé à la tête du ministère des Transports. Tout au long de ce parcours, il a conservé ses fonctions de porte-parole du Gouvernement.