Mohamed Nabé (ARP) à Labé : « Notre projet est d’abord d’écouter »

Ce dimanche 30 novembre, c’est dans l’énergie sobre et le dialogue que l’Alliance Renouveau pour le Progrès (ARP) a choisi d’entrer en campagne. À Labé, devant un public attentif, son candidat Mohamed Nabé a posé les bases d’une tournée nationale singulière, moins tournée vers les promesses spectaculaires que vers l’écoute des préoccupations quotidiennes.

« Nous venons expliquer notre projet et écouter vos priorités », a déclaré d’emblée le président de l’ARP, fixant le ton de sa démarche. Une phrase qui résume sa philosophie de campagne : un dialogue permanent avec les citoyens, présenté comme le socle d’une gouvernance future plus proche et plus responsive.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une campagne axée sur l’échange, pas sur le monologue

Contrairement aux grands meetings électrisés de Conakry ou de Dubréka, le lancement à Labé a pris la forme d’une rencontre d’échanges. Les interventions, tant du candidat que de ses équipes, ont porté sur des thèmes concrets et ressentis localement : la gouvernance de proximité, l’accès aux services publics (santé, éducation, eau), l’organisation de l’administration et les besoins spécifiques des communautés.

« Notre démarche est de rester proches des citoyens tout au long de cette campagne », a insisté Mohamed Nabé. Il s’agit pour lui de construire son programme non pas dans un bureau, mais sur le terrain, en prenant le pouls des Guinéens de l’intérieur du pays, souvent moins audibles que les capitalins.

Labé, premier jalon d’une tournée nationale d’écoute

Ce rassemblement à Labé n’est que le point de départ. Il marque le début d’une tournée nationale que le candidat et son équipe entendent mener dans les semaines cruciales qui précèdent le scrutin du 28 décembre 2025. L’objectif est clair : s’imprégner des réalités de chaque région, des plateaux du Fouta aux forêts de Guinée forestière, pour forger un projet qui parle à tous.

Dans un contexte électoral où les discours sont souvent très généraux, la stratégie de l’ARP se distingue par son ancrage local et participatif. Elle répond à une attente palpable d’une partie de l’électorat, fatigué des promesses descendantes et en quête d’une politique plus concrète et plus humble.

Un style qui tranche dans le paysage électoral

Face à des concurrents qui brandissent des projets de centaines d’usines, de millions d’emplois ou de révolution féminine, Mohamed Nabé mise sur un atout différent : la crédibilité du dialogue. Son message sous-entend qu’une bonne politique commence par une bonne écoute, et qu’aucun développement durable ne peut être imposé sans avoir été discuté avec celles et ceux qui le vivront.

Le pari est audacieux. Dans le feu médiatique d’une campagne, le discours de l’écoute risque d’être moins bruyant que celui des grandes ambitions. Mais il pourrait séduire un électorat désireux de renouveau dans la manière même de faire de la politique. Les prochaines étapes de sa tournée diront si cette offre de campagne « à l’écoute » trouve un écho suffisant pour porter l’ARP au-delà de ses bastions.