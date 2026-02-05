Avocat chevronné et figure respectée du barreau guinéen, Me Paul Yomba Kourouma a livré un témoignage élogieux sur le président Mamadi Doumbouya, mettant en avant une qualité qu’il juge exceptionnelle chez le chef de l’État.

Réputé pour son éloquence au prétoire et son long parcours professionnel, Me Paul Yomba Kourouma a tenu des propos laudateurs à l’endroit du président Mamadi Doumbouya. L’avocat d’Aboubacar Toumba Diakité estime que le chef de l’État guinéen se distingue par une qualité peu commune dans l’histoire politique nationale.

S’exprimant au micro d’Actuguinée, Me Paul Yomba Kourouma n’a pas caché son admiration. « Le président a une qualité, et c’est très rare », a-t-il affirmé, avant de surprendre par une référence littéraire peu habituelle dans le débat politique.

L’avocat a ainsi rappelé que Mamadi Doumbouya figure dans Dramouss, l’ouvrage emblématique de l’écrivain guinéen Camara Laye. « Est-ce que vous savez que Mamadi Doumbouya est dans Dramouss de Camara Laye ? », a-t-il interrogé, soulignant la portée symbolique de cette présence dans un texte majeur de la littérature nationale.

Pour Me Paul Yomba Kourouma, cette singularité explique en partie son attitude depuis l’accession de Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême. « C’est pourquoi, depuis qu’il est devenu président, j’ai fermé le bec », a-t-il conclu, sur un ton sans équivoque.

Ces déclarations, largement relayées, viennent renforcer l’image d’un président perçu par certains acteurs de la société civile et du monde judiciaire comme une figure atypique dans le paysage politique guinéen.