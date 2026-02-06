Reconduit au gouvernement avec un portefeuille désormais élargi, Cellou Baldé a officiellement pris les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports lors d’une cérémonie solennelle de passation de service. Entre continuité des réformes engagées et nouvelle vision pour le sport guinéen, le ministre affiche des ambitions claires.

L’enceinte du ministère de la Jeunesse et des Sports a abrité une cérémonie solennelle de passation de service. Cellou Baldé, jusque-là ministre de la Jeunesse, hérite désormais d’un département élargi aux Sports, sous le sceau de la continuité et de l’équité entre disciplines.

En présence de plusieurs membres du gouvernement, de conseillers nationaux du CNT et d’acteurs du mouvement sportif, Cellou Baldé a officiellement succédé à Kéamo Bobola Haba. Ce réaménagement gouvernemental, qui réunit à nouveau la Jeunesse et les Sports au sein d’un même département, traduit la volonté du Chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, de rationaliser l’action publique dans le cadre de la Cinquième République.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans son intervention, le nouveau ministre n’a pas manqué de rappeler les avancées enregistrées depuis août 2025. De la validation de la Politique nationale de la jeunesse au recrutement massif de volontaires à travers l’Agence nationale du volontariat jeunesse (ANVJ), en passant par l’intégration de milliers de jeunes dans des projets structurants liés au programme Simandou 2040, Cellou Baldé a souligné que les bases sont solidement posées.

Il a mis en avant la poursuite des chantiers de centres d’insertion socio-professionnelle, ainsi que la construction de maisons des jeunes modernes dans les préfectures et sous-préfectures, afin de répondre aux aspirations actuelles de la jeunesse guinéenne. Il a également rappelé le rôle du FONIJ et de l’AGETIP dans l’insertion socio-économique de nombreux jeunes, intégrés à des projets porteurs d’avenir.

Sur le plan de la participation citoyenne, des progrès notables ont été enregistrés au niveau du Conseil national des jeunes de Guinée, avec un renforcement des capacités organisationnelles et une amélioration de la gouvernance interne grâce à la dotation en équipements adaptés. Pour Cellou Baldé, la jeunesse, qui représente près de 79 % de la population, demeure un pilier stratégique du programme de développement Simandou 2040.

Abordant le volet sportif, le ministre a tenu à lever toute ambiguïté sur sa ligne de conduite. Il a affirmé sa volonté de rompre avec les pratiques sélectives du passé, en annonçant une gestion inclusive et équilibrée de l’ensemble des disciplines sportives.

« Je veux être le ministre de la Jeunesse et des Sports, et non celui d’un sport unique », a-t-il lancé, suscitant l’adhésion de l’assistance. Il s’est engagé à moderniser les infrastructures sportives sur tout le territoire et à renforcer la coopération avec le Comité national olympique.

Rendant hommage à son prédécesseur, Kéamo Bobola Haba, Cellou Baldé a appelé à l’unité et à une collaboration franche entre les cadres du ministère, les partenaires techniques et les responsables sportifs. Un défi majeur s’ouvre désormais : transformer les acquis de la transition en résultats durables au bénéfice de la jeunesse guinéenne. Le ministre a conclu en réaffirmant sa loyauté envers la vision du Chef de l’État pour une Guinée stable et prospère.