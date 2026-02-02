Société Actualité, Société



Kankan : un violent incendie ravage un garage automobile à Missiran

Un important incendie a détruit plusieurs véhicules et installations dans un garage automobile du quartier Missiran, à Kankan, sans faire…

Publié par narcisse ouedraogo
le: 2 février 2026
© MOSAIQUE GUINÉE

Un important incendie a détruit plusieurs véhicules et installations dans un garage automobile du quartier Missiran, à Kankan, sans faire de victimes.

 

Un violent incendie s’est déclaré dans l’après-midi du lundi 2 février 2026 dans un garage automobile du quartier Missiran, à proximité de la nouvelle gare routière de la commune urbaine de Kankan. Selon les informations recueillies sur place, aucune perte en vie humaine n’a été signalée. En revanche, le sinistre a causé d’importants dégâts matériels. Trois camions stationnés dans le garage ont été entièrement détruits, tout comme un kiosque de bricolage contenant plusieurs bidons de produits inflammables.

D’après des témoignages concordants, ce kiosque pourrait être à l’origine de l’incendie, en raison de la nature des produits qu’il abritait. Toutefois, les causes exactes du sinistre n’étaient pas encore officiellement établies au moment de la rédaction de cette dépêche.

Aux environs de 14 heures, les flammes n’étaient pas totalement maîtrisées. Les sapeurs-pompiers, appuyés par des riverains, poursuivaient les opérations afin de circonscrire le feu et prévenir toute propagation aux installations voisines.

