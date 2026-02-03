Le président Mamadi Doumbouya a procedé, ce 2 février 2026, à la nomination partielle des membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre.

Le président, Mamadi Doumbouya, a procédé ce lundi 2 février 2026 à la nomination partielle des membres du gouvernement, une semaine après l’annonce de la nouvelle architecture gouvernementale. Ces nominations ont été faites sur proposition du Premier ministre, Amadou Oury Bah.

La liste rendue publique concerne plusieurs portefeuilles stratégiques de l’administration guinéenne. Elle marque la confirmation de certains ministres clés, ainsi que l’entrée de nouvelles figures au sein de l’équipe gouvernementale chargée de conduire l’action publique durant la transition.

Parmi les nominations figurent Ibrahima Sory Tounkara, nommé Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, ainsi qu’Ibrahima Kalil Condé, reconduit au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le général Ahmed Mamadou Oury Diallo prend la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Le ministère des Affaires étrangères reste confié à Dr Morissanda Kouyaté, tandis que Mme Mariama Ciré Sylla hérite du portefeuille de l’Économie, des Finances et du Budget. Bouna Sylla est nommé ministre des Mines et de la Géologie, et Félix Lamah prend en charge le ministère de l’Élevage.

Fassou Théa est nommé ministre de la Pêche et de l’Économie maritime. L’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique sont confiés à Dre Diaka Sidibé, alors qu’Alpha Bacar Barry prend la tête du vaste département de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Au niveau des secteurs sociaux et culturels, Moussa Moïse Sylla est nommé ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. Mme Khaïté Sall prend les rênes du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, tandis que Mme Patricia Adeline Lamah est nommée ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités.

Mamadou Cellou Baldé est désigné ministre de la Jeunesse et des Sports. Facinet Sylla hérite du ministère des Infrastructures. Ousmane Gaoual Diallo est nommé ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. Mourana Soumah prend en charge le ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation.

Djami Diallo est nommée ministre de l’Environnement et du Développement durable, avec le statut de porte-parole adjointe du gouvernement. Tamba Benoît Kamano est nommé Secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre, tandis qu’Elhadj Karamo Diawara prend la tête du Secrétariat général des Affaires religieuses, également avec rang de ministre.

Cette nomination partielle marque une nouvelle étape dans la mise en place de l’équipe gouvernementale appelée à conduire les réformes institutionnelles et socioéconomiques de la Transition.