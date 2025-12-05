Doumbouya procède à un vaste remaniement judiciaire avant l’élection

Le général Mamadi Doumbouya a procédé ce jeudi à un vaste remaniement de l’appareil judiciaire guinéen, quelques semaines seulement avant l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Par décret, le chef de l’État a nommé de nouveaux responsables à la tête des Cours d’Appel de Conakry et Kankan, ainsi que des Tribunaux de Première Instance clés à travers le pays.

Un renouvellement profond de la magistrature

Ce changement touche toutes les juridictions, de Conakry à l’intérieur du pays, et se caractérise par l’intégration massive de la 7e promotion de magistrats. Le renouvellement concerne aussi bien les juges du siège que les membres du parquet, avec des rotations importantes entre différentes régions.

À la Cour d’Appel de Conakry, M. Ibrahima Sory Tounkara est nommé Premier président, tandis que M. Fallou Doumbouya prend la tête du Parquet général comme procureur général. Notons la nomination de Mme Fanta Cherif, précédemment conseillère, comme présidente de la 7e chambre civile, économique et administrative.

À la Cour d’Appel de Kankan, M. Pierre Lamah devient Premier président, avec M. Alghassimou Diallo comme procureur général.

Les tribunaux de Conakry réorganisés

Dans la capitale, les tribunaux de première instance subissent d’importants changements :

Kaloum : présidence confiée à Mme Aissatou Sacko

Dixinn : M. Aboubacar Thiam promu président

Mafanco : M. Souleymane Traoré nommé président

Le Tribunal de commerce de Conakry aura désormais à sa tête M. Sekou Kandé, tandis que le Tribunal pour enfants sera présidé par M. Mohamed Bamba Camara.

L’intérieur du pays également concerné

Le remaniement s’étend à toutes les régions de la Guinée :

Kindia : M. Ousmane Sylla nommé président du TPI

Dubréka : M. Abdoul Ziz Diallo prend la présidence

Kankan : M. Mamadou Saliou Diakité nommé président

Faranah et Kissidougou : rotations importantes entre les deux juridictions

Une 7e promotion massivement intégrée

Un aspect marquant de ce remaniement est l’intégration massive des jeunes magistrats de la 7e promotion. On les retrouve à des postes de juges, juges d’instruction et substituts du procureur dans presque toutes les juridictions, témoignant d’une volonté de renouvellement générationnel de l’appareil judiciaire.

Un timing stratégique avant la présidentielle

Ce remaniement intervient à un moment crucial de la vie politique guinéenne. À moins de quatre semaines de l’élection présidentielle où Mamadi Doumbouya est candidat, cette réorganisation complète du système judiciaire peut être interprétée comme une volonté de s’assurer du contrôle des institutions judiciaires pendant et après la période électorale.

La justice jouera en effet un rôle clé dans le traitement d’éventuels contentieux électoraux, ainsi que dans le maintien de l’ordre pendant le scrutin. La nomination de nouveaux procureurs et juges dans toutes les régions du pays permet au pouvoir en place de disposer de relais judiciaires fraîchement installés à l’approche de ce rendez-vous électoral décisif.

Ce mouvement de grande ampleur témoigne de la préparation intensive du pouvoir pour la présidentielle, où la crédibilité des institutions, notamment judiciaires, sera un enjeu majeur pour la légitimité du processus électoral et de son résultat.