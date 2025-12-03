Doumbouya : « Ma main ne tremblera pas contre la corruption »

Le mardi, le candidat à la présidence guinéenne Mamadi Doumbouya a pris la parole pour s’adresser directement aux Guinéens, à quelques semaines du scrutin décisif du 28 décembre 2025. Le leader du mouvement Génération pour la modernité et le développement (GMD) a présenté un bilan de ses quatre années à la tête de la transition et détaillé sa vision pour « une Guinée prospère » s’il est confirmé à la magistrature suprême.

« Nous avons besoin de vous pour continuer à bâtir ensemble, avec toutes les filles et tous les fils de notre nation, une Guinée prospère, résolument tournée vers son développement harmonieux et le bien-être de ses populations », a déclaré Doumbouya, posant d’emblée les fondements de son projet de société basé sur « l’amour de notre patrie » et « l’engagement de bâtir ensemble ».

Priorités affichées : pauvreté, corruption et bien-être social

Le candidat a cité parmi ses priorités absolues « la lutte farouche contre la pauvreté et la corruption ». Son objectif affiché : permettre à chaque Guinéen de « manger à sa faim, scolariser ses enfants dans les meilleures écoles et dans les meilleures conditions, se loger dignement, se déplacer librement en sécurité ». Il s’est engagé à travailler avec « détermination, rigueur et discipline » pour consolider des institutions fortes dans un État de droit moderne.

Un bilan chiffré de la transition

Mamadi Doumbouya a longuement détaillé les réalisations de sa gouvernance depuis quatre ans, qu’il présente comme des preuves tangibles de sa capacité à transformer le pays.

Infrastructures de transport : « Plus de 1 000 km de routes bitumées », avec mention spéciale des ponts de Tanènè (avec péage), de la Soumba, de Kassonya, et des échangeurs de Bambeto, Kagbelen et Km 36.

Santé et éducation : Lancement de la « construction d’hôpitaux dans plusieurs régions », bâtiment d’écoles modernes comme Barry Diawadou de Dixinn, et garantie d’une « prise en charge médicale à 80 % de tous les fonctionnaires et retraités » ainsi que la « gratuité progressive pour les femmes et hommes de culture ».

Formation et administration : Création du Prytanée militaire de Guinée, construction de la cité administrative de Koloma, rénovation et extension de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré.

Entreprises publiques : Mise en place de la Nimba Mining Company, de la Compagnie du Transguinéen, et de la Banque nationale d’investissement (BNI).

Services de base : Amélioration de « l’accès à l’eau potable » et renforcement de « l’électrification de nos villes et villages », sans oublier la dotation en « véhicules adaptés aux besoins de l’administration déconcentrée à tous les gouverneurs, préfets et sous-préfets ».

Simandou : le projet structurant de l’avenir

Le candidat a accordé une place particulière au projet Simandou, présenté comme la clé de voûte du développement économique futur. « Le 11 novembre à 11h11, nous avons entendu les premiers trains de Simandou siffler à Morébaya », s’est-il félicité. Selon lui, les revenus de ce gigantesque projet minier doivent « permettre de diversifier et d’accélérer durablement le développement économique de notre nation et renforcer la souveraineté politique et économique du pays ».

Une ligne rouge anti-corruption

Dans un passage fort de son discours, Doumbouya a martelé : « Je vous réitère que ma main ne tremblera pas contre la corruption ». Une déclaration qui fait écho aux critiques fréquentes sur la gouvernance des ressources minières en Guinée, et qui vise à rassurer sur la transparence future de la gestion de la manne de Simandou.

L’appel final à « bâtir ensemble »

Le candidat a conclu par un appel à l’unité nationale, invitant les Guinéens à le rejoindre dans « cette dynamique de construction nationale pour une Guinée unie, prospère et résolument tournée vers l’avenir ». Son slogan de campagne, « Rejoignez-nous pour bâtir ensemble notre nouvelle Guinée, notre paradis, terre de richesses et d’innovations », résume sa volonté de se présenter non seulement comme le continuateur de la transition, mais comme l’architecte d’une nouvelle ère de développement.

Ce discours, dense en annonces et en chiffres, constitue la pierre angulaire de la campagne de Doumbouya. Il vise à transformer l’essai de la période transitoire en légitimité électorale, en convainquant les Guinéens que quatre années supplémentaires sont nécessaires pour consolider et amplifier les transformations engagées. Reste à voir si ce bilan auto-proclamé trouvera écho dans l’urne le 28 décembre prochain.