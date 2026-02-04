EN CE MOMENT


Présidence : Bernard Goumou rappelé au premier cercle

Longtemps resté dans l’ombre du pouvoir après son départ de la Primature, Bernard Goumou fait officiellement son retour au sommet…

Publié par narcisse ouedraogo
le: 4 février 2026
guinée news
© guinée news

Longtemps resté dans l’ombre du pouvoir après son départ de la Primature, Bernard Goumou fait officiellement son retour au sommet de l’État. L’ancien chef du gouvernement a été nommé Conseiller principal du Président de la République.

 

Ce n’était plus qu’une question de temps. Au regard de l’implication constante qu’il a affichée lors de l’élection du président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, à la magistrature suprême, la nomination semblait acquise. Par décret rendu public ce mardi 3 février 2026, Dr Bernard Goumou, ancien Premier ministre, a été désigné Conseiller principal du Président de la République.

S’il a quitté la tête du gouvernement depuis plus de deux ans, Bernard Goumou n’a jamais véritablement pris ses distances avec le pouvoir présidentiel. Lors des récentes échéances électorales, il s’est illustré par une mobilisation active, notamment en région forestière, où il a conduit une équipe de campagne d’envergure, tout en réaffirmant publiquement son attachement aux orientations politiques de l’homme du 5 septembre 2021.

Cette nomination vient ainsi récompenser une loyauté demeurée intacte au fil des années. Elle consacre le retour assumé d’un acteur politique resté fidèle au chef de l’État et désormais réintégré dans le premier cercle décisionnel du palais Mohamed V.

