Bah Oury pose la première pierre d’une nouvelle cité à Conakry

Le Premier ministre guinéen, Bah Oury, a posé ce lundi 8 décembre 2025 la première pierre d’une nouvelle cité des fonctionnaires à Coronthie, dans la commune de Kaloum à Conakry. Lors de la cérémonie, il a présenté un projet qui, selon lui, « transformera l’image de Conakry ».

Une cité pour changer le visage de Conakry

« C’est un bonheur d’être ici pour poser la première pierre de cette cité qui fera de Conakry une ville totalement différente », a déclaré Bah Oury.

Le projet vise à offrir des logements de qualité aux fonctionnaires et à moderniser l’habitat dans la capitale guinéenne.

Le choix de la date est symbolique : le 8 décembre 2025 tombe presque deux ans après l’explosion du dépôt de carburant du 18 décembre 2023, qui avait fait des centaines de victimes à Coronthie.

Hommage aux victimes et soutien politique

Le Premier ministre a rendu hommage aux victimes : « Rendons hommage à toutes les personnes touchées par l’explosion du dépôt de carburant ».

Il a précisé qu’il avait reçu le matin même le chef de quartier de Coronthie 1 et 2 et les responsables de l’association des victimes.

Selon Bah Oury, ces représentants ont exprimé leur gratitude envers le président Mamadi Doumbouya et ont annoncé leur soutien à sa candidature, appréciant sa gestion empathique de la crise.

Une gestion de crise présentée comme un succès politique

Bah Oury a souligné que la manière dont le gouvernement a géré la catastrophe explique le soutien populaire : « Les populations victimes se sentent aujourd’hui en phase avec l’action et la gouvernance de Mamadi Doumbouya ».

Il a félicité les membres du gouvernement pour leur efficacité : « L’écrasante majorité de la population estime que l’action menée sous le leadership du président mérite d’être soutenue ».

Des promesses pour l’avenir

Le Premier ministre a partagé une confidence du président : « Il y a quelques jours, il m’a dit : nous ferons encore de plus grandes choses en Guinée. C’est ce qui commence aujourd’hui ».

Cette déclaration projette une image de continuité et d’ambition renouvelée pour le pouvoir en place.

Contexte électoral et enjeux urbains

Cette annonce intervient trois semaines avant l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, où Mamadi Doumbouya se présente pour sa propre succession.

Le lancement de grands travaux urbains à ce moment stratégique illustre la volonté de montrer l’action concrète du gouvernement.

La nouvelle cité répond également à un besoin urgent : logements décents pour les fonctionnaires dans une ville confrontée à l’habitat précaire et à l’urbanisation anarchique.

La reconstruction de Coronthie symbolise la résilience de Conakry et la capacité de l’État à transformer une tragédie en opportunité de développement.

Si le projet se réalise dans les délais annoncés, il pourrait changer le paysage urbain de Conakry et améliorer les conditions de vie de nombreux fonctionnaires.

Reste à voir si cette annonce se traduira par une réalisation effective, dans un pays où les projets d’infrastructure connaissent souvent des retards.