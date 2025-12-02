Bah Oury en campagne : « Allez chercher les gens dans leur maison pour le 28 décembre »

À Matam, où les partisans du général Mamadi Doumbouya s’étaient rassemblés en nombre, le Premier ministre Bah Oury a lancé un appel vibrant à la mobilisation. Devant une foule enthousiaste, il a martelé un message clair : la bataille électorale n’est jamais gagnée d’avance. Son discours, loin de toute autosatisfaction, était un rappel à l’ordre pour les militants et une stratégie pour maximiser la participation au scrutin du 28 décembre prochain.

« Le candidat Mamadi Doumbouya nous regarde et vous regarde », a déclaré Bah Oury, insistant sur la volonté du candidat de la transition d’une campagne exemplaire et d’un taux de participation élevé. « Il ne faut jamais dire que la bataille est gagnée d’avance », a-t-il répété, recentrant l’enjeu non pas sur les adversaires politiques, mais sur la mobilisation populaire. « L’enjeu, c’est le taux de participation, ce n’est pas un adversaire. C’est un enjeu principal pour nous que le taux de participation soit particulièrement élevé ».

Un appel au porte-à-porte et à la mobilisation de terrain

Le chef du gouvernement a alors détaillé la marche à suivre pour les militants, esquissant une véritable stratégie de terrain. « Allez chercher les gens dans leur maison, faites du porte-à-porte, réveillez ceux qui sont endormis », a-t-il exhorté. Un discours qui tranche avec la simple logique des grands meetings, reconnaissant que le succès électoral se joue aussi dans l’effort patient de conviction individuelle.

« Ne croyez pas que c’est simplement le bruit ou bien un vote en faveur du candidat Mamadi Doumbouya qui nous intéresse. Nous voulons davantage« , a-t-il poursuivi, fixant une exigence de légitimité forte pour le scrutin à venir.

La quête d’un mandat populaire « clair, net et sans ambiguïté »

L’objectif ultime, selon Bah Oury, est l’obtention d’un mandat populaire incontestable. « Il faut que le mandat populaire soit clair, net et sans ambiguïté, avec un taux de participation élevé », a-t-il affirmé. Une déclaration qui semble viser à la fois la crédibilité interne et la légitimité internationale du futur président, dans un contexte où les transitions politiques en Guinée sont observées avec une attention particulière.

Il a conclu en faisant de cette mobilisation une responsabilité collective : « Pour cette raison, c’est notre travail à nous tous, dans les grandes villes, dans les quartiers, dans les villages, dans les villes moyennes… Cherchez tout le monde pour qu’on aille voter le 28 décembre 2025 ».

Une stratégie visant à légitimer la transition

Ce discours, tenu dans un fief de soutien à Doumbouya, révèle une stratégie consciente de la part du camp au pouvoir. Plutôt que de se reposer sur une dynamique supposée acquise, il mise sur une participation massive pour assoir la légitimité du processus et du futur vainqueur. En appelant à mobiliser même « ceux qui sont endormis », Bah Oury reconnaît implicitement les défis de l’abstention et de la lassitude électorale, tout en cherchant à les surmonter par un travail militant intensif.

À quelques semaines du scrutin, ce meeting à Matam montre un camp décidé à transformer l’essai de la transition en une victoire électorale aussi large que possible, pour donner au prochain président une assise populaire qui dépasse le simple comptage des voix.