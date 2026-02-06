Reconduit au poste de ministre secrétaire général des Affaires religieuses dans le premier gouvernement de la Cinquième République, Elhadj Karamo Diawara a été officiellement installé ce jeudi 5 février 2026. Lors de la cérémonie, il a salué les avancées enregistrées depuis le 5 septembre 2021 et réaffirmé son engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Guinée.

Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawara, reconduit lundi dernier, a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi 5 février 2026. En poste depuis novembre 2022, il conserve ce portefeuille au sein du premier gouvernement de la Cinquième République.

Dans son allocution d’installation, le ministre Karamo Diawara est revenu sur les progrès réalisés par le régime depuis l’avènement du 5 septembre 2021. Il a notamment rappelé que, par le passé, la Guinée ne figurait pas parmi les références africaines en matière d’organisation des voyages vers l’Arabie saoudite. Un constat qu’il entend désormais consolider, tout en travaillant à faire du pays un espace de paix durable.

Il a ainsi réaffirmé sa détermination à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les différentes confessions religieuses et sensibilités spirituelles. Selon lui, la promotion du dialogue interreligieux et la gestion apaisée des divergences doctrinales constituent des leviers essentiels pour prévenir la violence, la haine et la méfiance au sein de la société guinéenne. Il a également insisté sur la nécessité de préserver l’image de la Guinée, tant sur le plan national qu’international, notamment dans les domaines liés aux affaires religieuses.

Abordant la question du pèlerinage, Elhadj Karamo Diawara a mis en exergue les avancées notables enregistrées sous la conduite du Président Mamadi Doumbouya. Il a souligné que la Guinée figure désormais parmi les pays les mieux classés en matière de communication et d’organisation du hadj, se hissant progressivement dans le cercle restreint des nations africaines les plus performantes dans ce domaine. Il a également rappelé les distinctions obtenues par la Guinée lors de compétitions internationales liées au Saint Coran.

Le ministre a par ailleurs indiqué que, grâce aux efforts du chef de l’État, les pèlerins guinéens bénéficient désormais de conditions d’hébergement privilégiées à La Mecque, à proximité immédiate des Lieux Saints. Une amélioration notable, selon lui, par rapport aux pratiques antérieures.

Pour conclure, Elhadj Karamo Diawara a formulé des prières pour la Guinée, pour le peuple guinéen et pour le Président de la République Mamadi Doumbouya, qu’il a présenté comme un acteur clé de la paix, du développement et du vivre-ensemble.