En route pour Kankan pour la 8ᵉ journée de la Ligue 1 féminine, Sangbrala FC a été impliqué dans un accident de circulation à Sèguèya, sans faire de victimes.

En déplacement vers Kankan pour disputer une rencontre du championnat national féminin, l’équipe de Sangbrala FC a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit de mardi à mercredi, à Sèguèya, à la sortie de Kindia. Si les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore établies, aucune perte en vie humaine ni blessé n’est à déplorer, selon les informations communiquées par le club.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Sangbrala FC a tenu à rassurer ses supporters.

« Accident de circulation à Sèguèya (Kindia) lors du déplacement vers Kankan pour notre 8ᵉ journée de la Ligue 1 féminine. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine ni blessé n’est à déplorer. L’ensemble des joueuses, du staff et des accompagnateurs se portent bien. Toutefois, le bus transportant l’équipe a été fortement endommagé », a précisé le club.

Malgré cet incident, la délégation se porte bien. Troisième au classement de la Ligue 1 féminine avec 13 points, Sangbrala FC doit affronter Hirondelle FC de Kankan ce jeudi 12 février, au stade M’Ballou Mady Diakité, à partir de 16 heures, dans le cadre de la 8ᵉ journée du championnat.