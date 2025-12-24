À Conakry, la Casse mise tout sur le “coup KO” de Doumbouya

À mesure que l’échéance du 28 décembre approche, les rues de Conakry deviennent le théâtre d’une mobilisation de plus en plus visible. Lundi, l’autoroute Fidel Castro s’est transformée en un long ruban de slogans, de chants et de pas cadencés. À l’appel du Mouvement solidaire de la Casse, les 11 casses de la capitale ont battu le pavé pour afficher, sans détour, leur choix : Mamadi Doumbouya.

Pendant plusieurs heures, dans une ambiance à la fois festive et militante, jeunes et femmes issus de toutes les corporations de la Casse ont marché d’un même pas. Ainsi, les cris de « Coup KO » et « Coup fatal » ont rythmé le cortège. Ils traduisaient une volonté assumée : voir le candidat de la Génération pour la modernité et le développement (GMD) s’imposer dès le premier tour de l’élection présidentielle.

Une démonstration de force assumée

Pour les organisateurs, cette démonstration de force n’a rien d’anodin. Au contraire, elle se veut un message clair, adressé à la fois à l’opinion nationale et à la communauté internationale. Prenant la parole devant la foule, Lounceni Kaba, alias Loss, président de la jeunesse de toutes les casses et membre du bureau syndical chargé des conflits et des négociations, a insisté sur la portée stratégique de la mobilisation.

« La mobilisation d’aujourd’hui repose sur la conscience et la vision. Le président Mamadi Doumbouya sait ce qu’il fait pour la Guinée, et nous en sommes conscients », a-t-il déclaré. Dans la foulée, il a appelé la jeunesse à s’engager pleinement dans les urnes. Pour lui, la Casse ne pouvait rester spectatrice d’un moment jugé décisif pour l’avenir du pays.

Soutien total et appel au “coup KO”

La même détermination s’est exprimée chez Daouda Magassouba, président du Mouvement solidaire de la Casse. D’un ton direct, il a réaffirmé le soutien total de son organisation au candidat du GMD. « Nous sommes derrière Mamadi Doumbouya à 100 %. Nous l’accompagnons pour faire un coup KO », a-t-il lancé. Puis, il a invité chacun à retirer sa carte d’électeur afin d’assurer une victoire dès le premier tour.

Le message s’est voulu encore plus tranché dans la bouche d’Ibrahima Kalil Kanté, secrétaire général de la jeunesse du mouvement et porte-parole du jour. « La Casse n’a qu’un seul parrain : Mamadi Doumbouya », a-t-il affirmé. Il a souligné que les 11 casses de Conakry étaient toutes représentées pour soutenir « leur champion ».

Par ailleurs, la mobilisation a aussi attiré des soutiens politiques. Seny Camara, représentant du Parti de l’unité et du progrès (PUP), n’a laissé planer aucun doute. « Si Mamadi Doumbouya est candidat, le PUP n’a pas d’autre candidat », a-t-il déclaré, appelant à voter massivement pour éviter un second tour.

À travers cette marche, la Casse entend peser dans la dynamique électorale à l’approche du scrutin. Plus qu’un simple rassemblement, la mobilisation de l’autoroute Fidel Castro se voulait donc un signal fort : celui d’une jeunesse organisée, déterminée à faire entendre sa voix et à jouer un rôle clé dans l’issue de la présidentielle guinéenne.