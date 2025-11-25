Rafiou Sow Libre après une Nuit au Commissariat

CONAKRY – L’inquiétude n’a duré que quelques heures. Interpellé dans la nuit de lundi à mardi, le président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), Rafiou Sow, a retrouvé la liberté dans l’après-midi du 25 novembre 2025. Son passage éclair au commissariat spécial de la police routière de Bambéto a provoqué une vive indignation, notamment de la part de son avocat, qui dénonce un abus de pouvoir.

Me Alpha Amadou DS Bah a confirmé la libération de son client. Il a évoqué l’intervention de plusieurs personnalités, sans en révéler les noms. Selon lui, ces appuis ont accéléré la sortie du leader politique, un signe que des pressions politiques ou diplomatiques ont probablement pesé dans la balance.

L’interpellation reste toutefois au cœur des critiques. L’avocat affirme que son client rentrait d’une simple visite chez un ami lorsque plusieurs pick-up transportant gendarmes et policiers ont bloqué son véhicule. Ils l’ont ensuite conduit directement au commissariat de Bambéto. Pour la défense, ce déploiement paraît excessif et injustifié.

La raison officieuse évoquée – avoir suivi le cortège du directeur général de la Police nationale – a été immédiatement contestée. Me DS Bah rappelle que l’arrestation a eu lieu tard dans la nuit, à un moment où la circulation était fluide. Selon lui, cet argument ne tient donc pas.

Une arrestation qui laisse des zones d’ombre

La défense parle désormais d’une « violation grave » des droits de son client. L’avocat juge incompréhensible qu’un tel dispositif serve à interpeller un responsable politique se rendant simplement chez un ami. Il affirme vouloir exiger des explications, car l’affaire dépasse, selon lui, la simple méprise.

Malgré la libération rapide de Rafiou Sow, cet épisode pourrait laisser des traces. L’opposition guinéenne suit l’affaire de près, et plusieurs observateurs redoutent de nouvelles tensions. Le dossier reste donc ouvert, et les prochains jours pourraient apporter des éclaircissements sur les motivations réelles de cette interpellation.