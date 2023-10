Phase de groupes de la Ligue des Champions : 1xBet présente le preview du deuxième tour

Le deuxième tour de la Ligue des Champions promet d’offrir plusieurs matchs au scénario tourbillonnant et aux résultats inattendus. Le bookmaker 1xBet te souhaite de bons jeux et te présente les matchs qui auront lieu les 3 et 4 octobre.

3 octobre, Naples vs Real Madrid

Les Napolitains ont connu un début de saison médiocre en Serie A, et seul Victor Osimhen répond encore aux attentes. Les « Galactiques » sont menés par l’excellent Jude Bellingham, mais l’absence d’un buteur pose beaucoup de problèmes à l’équipe d’Ancelotti. Quelle équipe sera la plus performante au Stadio Diego Armando Maradona ?

3 octobre, Inter vs Benfica

Lors de la première journée du Groupe D, l’Inter a arraché le nul face à la modeste Real Sociedad, tandis que Benfica s’est incliné de manière sensationnelle face au Red Bull Salzbourg. Le grand club italien veut remporter tous les tournois de la saison et prouvera sa force au Giuseppe Meazza. Cependant, Benfica n’est pas aussi faible qu’il n’y paraît, même s’il a vendu ses meilleurs joueurs la saison dernière. Les Aigles parviendront-ils à sortir leurs griffes et à déstabiliser l’Inter en contre-attaque ?

4 octobre, Borussia D vs Milan

L’AC Milan rend visite au Borussia Dortmund avec l’espoir de résister au déluge d’attaques et de trouver ses chances en contre-attaque. L’équipe de Hummels et Reus n’a rien à perdre : les Bourdons ont perdu contre le PSG au premier tour et se sont compliqués la tâche pour sortir du « groupe de la mort ». Cette saison, les « Rossoneri » ravissent les fans avec un jeu solide, mais la récente défaite face à l’Inter est encore fraîche dans les mémoires. Pioli résistera-t-il à l’équipe d’Edin Terzic ?

4 octobre, Newcastle – PSG

Que dirais-tu de la perspective de rendre visite à une équipe qui vient d’anéantir son adversaire 8-0 ? Mais le PSG n’a pas le choix, l’équipe devra mettre Newcastle à l’épreuve à St James’ Park. Cependant, les Parisiens se distinguent favorablement de Sheffield United par la présence de Killian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et d’autres stars. Qui sortira vainqueur d’un derby entre les deux clubs riches ?

4 octobre, Leipzig – Manchester City

En début de saison, Josep Guardiola a perdu Kevin De Bruyne, mais a brillamment compensé son absence par des remaniements tactiques. Les Cityzens continuent d’écraser tous leurs adversaires, mais ils n’ont pas oublié leur match nul sur le terrain du RB Leipzig en Ligue des champions la saison dernière. Cette sous-estimation profite au talentueux entraîneur Marco Rose et à son équipe. Les Saxons ont surpris le Bayern Munich en s’imposant 3-0 en Supercoupe d’Allemagne, et ils voudront maintenant le faire revivre contre les champions d’Europe.

4 octobre, Porto – Barcelone

Le FC Barcelone a infligé une manita face à l’Anvers au premier tour de la Ligue des champions, mais tout n’est pas rose pour les Catalans. En La Liga, l’équipe ne joue pas aussi bien – la domination et l’aisance habituelles dans leur jeu n’ont pas été remarquées contre le Celta et Majorque. Le match contre le FC Porto est une excellente occasion pour le staff de Barça de résoudre les difficultés temporaires et de retrouver leur jeu.

