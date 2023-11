La Guinée lance la semaine du soldat pour les 65 ans de l’armée Guinéenne

Le ministre de la défense et de la sécurité nationale a lancé mardi 31 octobre 2023, la semaine du soldat.

C’est sous le thème « Notre armée, notre raison d’être », que cet évènement a été lancé en présence des membres du gouvernement et des étudiants et élèves pour un exposé sur les différents corps qui composent l’armée guinéenne. En effet, cet événement qui se situe dans le cadre de la célébration des 65 ans de l’armée guinéenne est une initiative du Président de la Transition le Colonel Mamadi Doumbouya qui s’inscrit dans le cadre de la refondation. Il vise aussi à « rapprocher les populations et l’armée guinéenne ».

Pour cette semaine du soldat qui est lancée, plusieurs activités sont lancées à l’instar de l’ouverture des ouvre des stands pour que les citoyens puissent connaître les composantes de l’armée et leurs missions. Le commissaire divisionnaire de la police a indiqué que, pour les 65 ans de l’armée, « nous lançons un message de collaboration à tous les citoyens, nous sommes à leurs services. Qu’ils ne voient pas en la police, un instrument de répression, mais un outil de prévention et de dialogue pour renforcer le tissu social », a laissé le commissaire divisionnaire de la police Lanceï Camara.

Avant d’ajouter que, exhorté les citoyens au respect de la loi et au renforcement des liens entre l’armée et les citoyens. « L’armée c’est le creuset de l’unité nationale et la règle de la police c’est la défense des individus, de la société et leurs biens ».Apprend-on sur Guinée360.